İstanbul'un taksi sorununu bitirecek adım! UKOME'de kabul edildi, işte detaylar

İstanbul'da taksi sorununun çözülmesi adına önemli adımlar atılıyor. Bugünkü UKOME toplantısında yeni taksi sistemi ve taksi sayısının artırılmasına yönelik teklif kabul edildi. Peki İstanbul'da kaç yeni taksi kazandırılacak. Yeni sistem nasıl olacak? İşte detaylar...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), toplantısında taksi sorunu ele alındı. Taksi sayısının arttırılması ve yeni taksi sistemi için hazırlanan teklif genel kurula sunuldu. Teklif toplantıda kabul edildi.

İSTANBUL'A 2 BİN 500 ADET YENİ TAKSİ

Kararla birlikte İstanbul genelinde uygulama tabanlı taşımacılığa geçilecek. Müşteriler uygulama üzerinden taksi çağıracak. Ayrıca mega kente 2 bin 500 adet yeni taksi kazandırılacak.

TAKSİ DÜZENLEMESİNDE NELER VAR?

Yeni taksi sistemindeki araçlarda tepe lambası bulunmayacak.

Yolcu alımı uygulama veya entegre taksi durakları üzerinden yapılacak.

Diğer taksilerden farklı tasarıma ve damalı olacak yeni sistem taksilerin içerisinde ayrıca güvenlik bölmesi bulunacak.

Yeni sistemle birlikte yolcu açısından kaliteli hizmet sağlanması hedeflenirken taksici içinse kamuoyundaki kötü algının iyileştirilmesi öngörülüyor. Ayrıca bu durumun kurumsal taksi taşımacılığı sistemine de geçiş imkanı sunması bekleniyor.

TAKSİ SAYISININ ARTIRILMASI 15 KEZ REDDEDİLMİŞTİ

İstanbul'da taksi sayısının artırılması daha önce de UKOME toplantılarında gündeme gelmiş, ancak İBB'nin teklifi 15 kez reddedilmişti.

İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Kararın kabul edilmesinin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan bir açıklama geldi. İmamoğlu, "2500 yeni taksi İstanbul’a hayırlı olsun. Uygulama Tabanlı Taksi Sistemi ile çağdaş, güvenli, erişilebilir, denetlenebilir, şeffaf ve teknolojik bir taksi sistemine geçiyoruz. Uzun çabalar sonucu UKOME'de bu teklifimize destek veren bütün bileşenlere teşekkürler." dedi.