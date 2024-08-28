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Bakan Uraloğlu'ndan destek açıklaması! İstanbul'da taksi sorunu için kritik adım

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Bakan Uraloğlu&#039;ndan destek açıklaması! İstanbul&#039;da taksi sorunu için kritik adım

Gündem Haberleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'daki taksi sorununa ilişkin "İstanbul’da yaşayan vatandaşlarımızın şikayetlerine konu olan taksi sorununun çözülmesi için Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi’ni onaylayacağız" açıklamasında bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi'ni onaylayacaklarını ve Bakanlık olarak destek vereceklerini açıkladı.

Bakan Uraoğlu, konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak İstanbul’da yaşayan vatandaşlarımızın şikayetlerine konu olan taksi sorununun çözülmesi için Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi’ni onaylayacağız.

Bakan Uraloğlu, ulaştırma alanındaki uluslararası toplantılara katılmak için Azerbaycan'a gidecek

2500 araçla başlanacak yeni taksi sisteminin kurulmasına dair yarın yapılacak olan UKOME Toplantısı’nda gündemde yer alan teklife ilişkin olarak oy hakkı olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı kurumlar olarak uygun görüş vereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

Taksi sorununun çözümü adına attığımız bu adımın İstanbul’umuza hayırlı olmasını diliyoruz.

Düzenleyen:  - Gündem
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