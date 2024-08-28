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Haberler > Ekonomi > İstanbul'un taksi sorunu sona eriyor! İmamoğlu yarınki UKOME toplantısını işaret etti

İstanbul'un taksi sorunu sona eriyor! İmamoğlu yarınki UKOME toplantısını işaret etti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstanbul&#039;un taksi sorunu sona eriyor! İmamoğlu yarınki UKOME toplantısını işaret etti

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul'da taksi sorunuyla ilgili yeni bir adım atılıyor. Yarınki UKOME toplantısını işaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Hem taksi sayısını arttırmaya hem de yeni taksi sistemini hayata geçirmeye az kaldı." dedi. 

İstanbul'un en büyük sorunlarından biri taksi olarak gösteriliyor. Vatandaş taksi bulamamaktan ve taksicilerin müşteri seçtiğinden şikayet ederken, taksiciler de tarife ücretlerinden dertli. Uzun bir süredir İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Kordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında ele alınan ancak sonuç çıkmayan taksi sorunuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul'un taksi sorunu sona eriyor! İmamoğlu yarınki UKOME toplantısını işaret etti - 1. Resim

EKREM İMAMOĞLU UKOME TOPLANTISINI İŞARET ETTİ 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu taksi sorunun çözümü için kritik bir adım atılacağını duyurdu. Hem sayının artırılacağını hem de sistemin değişeceğini belirten İmamoğlu, yarınki UKOME toplantısını işaret etti. 

İmamoğlu şunları söyledi: 

"İstanbul’daki taksi sorununun çözümünde önemli bir adım atıyoruz. Tüm paydaşlarla birlikte yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda hem taksi sayısını arttırmaya hem de yeni taksi sistemini hayata geçirmeye az kaldı. Yarınki UKOME toplantısında tüm İstanbul için hayırlı kararlar çıkacağını ümit ediyorum."

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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