İBB öğrenci yurtları başvuru sonuçları açıklandı! Asil ve yedek listeler yayında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yükseköğrenim öğrenci yurtlarına başvuru sonuçlarını açıkladı.

Başvuru sürecinde başarılı olan öğrenciler için yurt ön kayıtları 28-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yedek listede yer alan öğrencilere ise 2 Eylül-4 Eylül 2024 tarihleri arasında SMS yoluyla bilgilendirme yapılacak.

İBB yurtlarına kesin kayıtlar ise 9-11 Eylül 2024 tarihleri arasında tamamlanacak.

Öğrenciler, asil ve yedek isim listelerine yurtsonuc.ibb.gov.tr adresinden erişim sağlayabilirler.

İBB ÖĞRENCİ YURTLARINA BAŞVURU SONUÇLARINI NEREDEN ÖĞRENEBİLİRİM?

İBB öğrenci yurtlarına başvuru sonuçlarını yurtsonuc.ibb.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

İBB ÖĞRENCİ YURT ÖN KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

İBB öğrenci yurt ön kayıtları, 28-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

YEDEK LİSTEDEN YURT KAZANAN ÖĞRENCİLERE NE ZAMAN BİLGİ VERİLECEK?

Yedek listeden yurt kazanan öğrencilere 2 Eylül-4 Eylül 2024 tarihleri arasında SMS ile bilgi verilecektir.

İBB YURTLARINA KESİN KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

İBB yurtlarına kesin kayıtlar 9-11 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.