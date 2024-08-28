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İBB öğrenci yurtları başvuru sonuçları açıklandı! Asil ve yedek listeler yayında

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İBB öğrenci yurtları başvuru sonuçları açıklandı! Asil ve yedek listeler yayında

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yükseköğrenim öğrenci yurtlarına başvuru sonuçlarını açıkladı.

Başvuru sürecinde başarılı olan öğrenciler için yurt ön kayıtları 28-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yedek listede yer alan öğrencilere ise 2 Eylül-4 Eylül 2024 tarihleri arasında SMS yoluyla bilgilendirme yapılacak.

İBB yurtlarına kesin kayıtlar ise 9-11 Eylül 2024 tarihleri arasında tamamlanacak.

Öğrenciler, asil ve yedek isim listelerine yurtsonuc.ibb.gov.tr adresinden erişim sağlayabilirler.

İBB öğrenci yurtları başvuru sonuçları açıklandı! Asil ve yedek listeler yayında - 1. Resim

İBB ÖĞRENCİ YURTLARINA BAŞVURU SONUÇLARINI NEREDEN ÖĞRENEBİLİRİM?

İBB öğrenci yurtlarına başvuru sonuçlarını  yurtsonuc.ibb.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

İBB öğrenci yurtları başvuru sonuçları açıklandı! Asil ve yedek listeler yayında - 2. Resim

İBB ÖĞRENCİ YURT ÖN KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

İBB öğrenci yurt ön kayıtları, 28-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

İBB öğrenci yurtları başvuru sonuçları açıklandı! Asil ve yedek listeler yayında - 3. Resim

YEDEK LİSTEDEN YURT KAZANAN ÖĞRENCİLERE NE ZAMAN BİLGİ VERİLECEK?

Yedek listeden yurt kazanan öğrencilere 2 Eylül-4 Eylül 2024 tarihleri arasında SMS ile bilgi verilecektir.

İBB öğrenci yurtları başvuru sonuçları açıklandı! Asil ve yedek listeler yayında - 4. Resim

İBB YURTLARINA KESİN KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

İBB yurtlarına kesin kayıtlar 9-11 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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