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İşlemler tamamlandı! KYK yurt başvuruları ne zaman açıklanacak?

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İşlemler tamamlandı! KYK yurt başvuruları ne zaman açıklanacak?

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2024 KYK yurtlarının açılış tarihi öğrenciler ve aileleri tarafından merakla bekleniyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sürecinin sona ermesiyle birlikte, yurtların ne zaman hizmete açılacağı da gündemde yerini aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlar için başvurular 24 Ağustos Cumartesi günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabiliyordu ve dün gece itibariyle başvurular son buldu. Başvuruların tamamlanmasıyla birlikte "KYK yurt başvuruları ne zaman açılacak?" sosyal medyada gündem oldu. Üniversite öğrencileri sorunun cevabını araştırıyor. 

İşlemler tamamlandı! KYK yurt başvuruları ne zaman açıklanacak? - 1. Resim

KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

KYK yurtlarının açılış tarihi henüz kesinleşmedi. YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos tarihlerinde yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi.

KYK yurt başvurularının sonuçlanmasının ardından, yurtların ne zaman açılacağı da netlik kazanacak.

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