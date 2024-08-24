Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Üniversite öğrencileri dikkat! KYK yurt başvuruları ne zaman bitiyor?

Üniversite öğrencileri dikkat! KYK yurt başvuruları ne zaman bitiyor?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Üniversite öğrencileri dikkat! KYK yurt başvuruları ne zaman bitiyor?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarda barınmak isteyen öğrenciler için başvuru süreci devam ediyor. Başvurular, e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Yurtlara yerleştirilme sürecinde, öğrencilerin ailelerinin gelir durumu ve başarı kriterleri temel alınacak.

2024-2025 akademik yılının başlamasına kısa bir süre kala, üniversite kayıtlarını tamamlayan öğrenciler konaklama ihtiyaçlarını karşılamak için  KYK yurt başvuru sürecine odaklandı.

Üniversite öğrencileri dikkat! KYK yurt başvuruları ne zaman bitiyor? - 1. Resim

KYK YURT BAŞVURU SÜRESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 20 Ağustos'ta başlatılan kredi ve yurtlar kurumu başvuruları bugün saat 23.59'da sona erecek.

Üniversite öğrencileri dikkat! KYK yurt başvuruları ne zaman bitiyor? - 2. Resim

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, e-Devlet üzerinden alınıyor. 2024-2025 akademik yılında üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ile ara sınıf öğrencileri başvuruda bulunabiliyor.

Üniversite öğrencileri dikkat! KYK yurt başvuruları ne zaman bitiyor? - 3. Resim

KYK YURT BAŞVURUSU NELERE DİKKAT EDİLİYOR?

Başvuru sürecinde, öğrencilerin sosyal ve ekonomik durumlarına ilişkin beyanları alınacak. Yerleştirme sürecinde, öğrencilerin ailelerinin gelir durumu ve başarıları göz önünde bulundurulacak.

Başvurular tamamlandıktan sonra, öğrencilerin beyanları 12 kamu kurum ve kuruluşuyla koordineli olarak değerlendirilecek. Değerlendirmeler sonucunda, başvuru sonuçları açıklanacak. Mevcut yurtlarda kalan öğrencilerin kayıtları ise otomatik olarak güncellenecek.

Üniversite öğrencileri dikkat! KYK yurt başvuruları ne zaman bitiyor? - 4. Resim

TÜRKİYE'DE KAÇ YURT VAR?

81 ilde Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı toplam 850 yurt bulunuyor. Bu yurtlarda öğrencilere barınma imkanlarının yanı sıra müzik, resim ve dil kursları gibi çeşitli sosyal aktiviteler de sunuluyor.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Taksi durağında araç sordu, aldığı cevabın ardından etrafa kurşun yağdırdıJustin-Hailey Bieber çiftinin bebekleri doğdu! İşte verdikleri isim…
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
8 yaşındaki Narin Güran bulundu mu? Herkes onu arıyor - Haberler8 yaşındaki Narin Güran bulundu mu? Herkes onu arıyorJustin Bieber ve Hailey çiftinin ilk bebekleri dünyaya geldi! Bebeklerinin ismi ne? - HaberlerJustin Bieber ve Hailey çiftinin ilk bebekleri dünyaya geldi! Bebeklerinin ismi ne?Kilosu 200 TL olacak! Hamsi, Altınla yarışıyor... - HaberlerKilosu 200 TL olacak! Hamsi, Altınla yarışıyor...Kilo vermek için ameliyat olmuştu! Neslihan Yılmaz'ın ailesi doktordan şikayetçi - HaberlerKilo vermek için ameliyat olmuştu canından oldu!23 yaşındaki genç yıldız Trabzonspor'da! Muhammed Cham nereli? - Haberler23 yaşındaki genç yıldız Trabzonspor'da!Büyük ödül belli oldu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz ne zaman başlıyor? - HaberlerBüyük ödül belli oldu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz ne zaman başlıyor?
Sonraki Haber Yükleniyor...