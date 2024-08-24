Üniversite öğrencileri dikkat! KYK yurt başvuruları ne zaman bitiyor?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarda barınmak isteyen öğrenciler için başvuru süreci devam ediyor. Başvurular, e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Yurtlara yerleştirilme sürecinde, öğrencilerin ailelerinin gelir durumu ve başarı kriterleri temel alınacak.

2024-2025 akademik yılının başlamasına kısa bir süre kala, üniversite kayıtlarını tamamlayan öğrenciler konaklama ihtiyaçlarını karşılamak için KYK yurt başvuru sürecine odaklandı.

KYK YURT BAŞVURU SÜRESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 20 Ağustos'ta başlatılan kredi ve yurtlar kurumu başvuruları bugün saat 23.59'da sona erecek.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, e-Devlet üzerinden alınıyor. 2024-2025 akademik yılında üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ile ara sınıf öğrencileri başvuruda bulunabiliyor.

KYK YURT BAŞVURUSU NELERE DİKKAT EDİLİYOR?

Başvuru sürecinde, öğrencilerin sosyal ve ekonomik durumlarına ilişkin beyanları alınacak. Yerleştirme sürecinde, öğrencilerin ailelerinin gelir durumu ve başarıları göz önünde bulundurulacak.

Başvurular tamamlandıktan sonra, öğrencilerin beyanları 12 kamu kurum ve kuruluşuyla koordineli olarak değerlendirilecek. Değerlendirmeler sonucunda, başvuru sonuçları açıklanacak. Mevcut yurtlarda kalan öğrencilerin kayıtları ise otomatik olarak güncellenecek.

TÜRKİYE'DE KAÇ YURT VAR?

81 ilde Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı toplam 850 yurt bulunuyor. Bu yurtlarda öğrencilere barınma imkanlarının yanı sıra müzik, resim ve dil kursları gibi çeşitli sosyal aktiviteler de sunuluyor.