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İstanbul'da taksiler için yeni dönem! Eyüp Aksu kararı TGRT Haber'de değerlendirdi

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İstanbul&#039;da taksiler için yeni dönem! Eyüp Aksu kararı TGRT Haber&#039;de değerlendirdi

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İstanbul'un taksi sorununu çözmek için getirilecek değişimleri İstanbul Taksiciler ve Esnaf Odası Eyüp Aksu TGRT Haber'de katıldığı canlı yayında değerlendirdi. Taksi sayısının artışının sorunu çözmeyeceğini altını çizen Aksu problemin trafik olduğunu vurguladı.

İstanbul Taksiciler ve Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu TGRT Haber'e yaptığı açıklamalarında taksi sorununda getirilecek yeni düzenlemelerin sorunu çözmeyeceğini söyledi. Aksu asıl problemin trafik olduğuna dikkat çekti.

Aksu "Biz taksi sayısının artışına karşı değiliz" diyen Aksu sözlerini şöyle sürdürdü: Ekrem Bey'in attığı tweet, sayın bakanımızın attığı tweet doğru. Paydaşlarla beraber bir uzlaşı var. Paydaşlardan biri de biziz. Yarın saat 10'da İstanbul'da 2500 tane taksi sayısının artışı gerçekleşecek. Bir konu hariç uzlaşı sağlandı" dedi.

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"TRAFİK SORUNU ÇÖZÜLMEDEN TAKSİ SORUNU ÇÖZÜLMEZ"

Eyüp Aksu "İstanbul'da taksi sayısını ne kadar artırırsanız artırın bir çözüm değil." diyen Aksu trafiğe dikkat  çekerek sözlerini şöyle devam ettirdi: Trafik sabah ve akşam saatlerinde yüzde 94 artarken biz bir yolcuyu 15 dakikalık bir zaman diliminde yakın mesafeye götürürken şimdi 1,5 saatte götürebiliyorsak taksi sayısının artışıyla bu sorunu çözemezsiniz. Ama hem belediyenin hem bakanlığın böyle bir çözüm önerisi oldu. Biz de dedik ki bunu bir denemiş olalım. Biz biliyoruz ki bu sorun böyle çözülemeyecek. Trafik sorunu çözülmeden çözülmez" diye konuştu. 

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Aksu, "Yetkide paydaş olmamız lazım. Bize yetki verin sorunları 3 ayda çözeriz. Sözünü veriyoruz. Karayolu trafik kanununda paylaşımlı yolculuk yok" şeklinde konuştu. 

Eyüp Aksu “Değişim saatleri konusunda art niyet varsa belediyeye, esnaf odasına yolcularımız şikayette bulunabilirler ya da uygulamaya yazabilirler, bu sorunu çözeriz" ifadelerini kullandı. 

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