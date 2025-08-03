Semih Kılıçsoy hangi takıma gitti? Transfer detayları belli oldu

Beşiktaş altyapısından yetişen ve kısa sürede A takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Semih Kılıçsoy’un transfer haberi gündem oldu. Henüz 20 yaşında olmasına rağmen gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren genç golcü için yapılan son hamle ile Semih Kılıçsoy transferinin detayları ve yeni takımına dair bilgiler araştırılıyor.

SEMİH KILIÇSOY HANGİ TAKIMA GİTTİ?

Semih Kılıçsoy, 1 Ağustos 2025’te Serie A ekiplerinden Cagliari Calcio’ya satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer oldu. Beşiktaş, 3 Ağustos 2025’te resmi açıklamayla transferi duyurdu.

Cagliari, Kılıçsoy’u Borrelli, Folorunsho ve Mazzitelli transferlerinin ardından kadrosuna katarak genç ve dinamik bir hücum hattı oluşturmayı hedefliyor.

Beşiktaş altyapısında yetişen 20 yaşındaki futbolcu, siyah beyazlı formayla çıktığı 87 karşılaşmada 16 gol kaydetti.

SEMİH KILIÇSOY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Semih Kılıçsoy 15 Ağustos 2005 yılında doğdu. 20 yaşındaki milli forvet, futbola Gaziosmanpaşa Venüs’te başladı.

2015’te Arnavutköy Yaylaspor’a, 2016’da ise Beşiktaş altyapısına geçti.

Beşiktaş’ta U-19 Süper Ligi’nde 64 maçta 42 gol atarak dikkat çekti. 2021’de ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı ve 2023’te A takıma yükseldi.

Siyah-beyazlılarla 87 maçta 16 gol ve 9 asist üreten Kılıçsoy, 2023-24 UEFA Konferans Ligi’nde Tirana’ya attığı golle Beşiktaş’ın Avrupa’da gol atan en genç oyuncusu unvanını aldı.

Ayrıca, 25 Aralık 2023-13 Ocak 2024 arasında üst üste dört lig maçında gol atarak Türk futbol tarihinde bu başarıyı yakalayan en genç oyuncu oldu.

Milli takımlarda U-14’ten U-21’e kadar tüm alt yaş kategorilerinde forma giyen Kılıçsoy, U-21’de kaptanlık yaptı ve 33 maçta 26 gol attı. A Milli Takım’da ise 2024 Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer aldı.