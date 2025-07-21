Kadrosunda Mine Tugay ve Bahar Şahin'inde yer aldığı Zalim İstanbul dizisindeki Cemre rolüyle tanınan Sera Kutlubey ismi gündeme geldi. 1997 doğumlu Sera Kutlubey oynadığı diziler ve kariyeri merak edildi.

Sera Kutlubey hangi dizilerde oynadı, kimdir araştırılıyor. Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan ismin kariyeri ve oynadığı diziler gündeme geldi.

SERA KUTLUBEY HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Sera Kutlubey, oyunculuk kariyerine 2016 yılında ATV’de yayınlanan Kehribar dizisinde genç Leyla karakteriyle başladı. Aynı yıl Babam ve Ailesi dizisinde Hasret rolüyle izleyici karşısına çıktı.

2017’de İsimsizler dizisinde hacker Seher karakterini canlandırarak dikkat çekti, ancak asıl çıkışını 2019-2020 yıllarında Kanal D’de yayınlanan Zalim İstanbul dizisindeki Cemre Yılmaz rolüyle yaptı. Bu rolle 46. Altın Kelebek Ödülleri’nde en iyi dizi çifti ödülünü kazandı.

Hercai (2021) dizisinde Azra, İyilik (2022-2023) dizisinde Damla ve Adım Farah (2023) dizisinde Merjan rollerini oynadı. Şimdilerde ise İnci Taneleri dizisinde Nehir karakterini oynuyor.

2025 çıkması beklenen Disney Plus Bize Bir Şey Olmaz dizisinde Hare rolüyle yer alacak.

SERA KUTLUBEY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

24 Ekim 1997 yılında Ankara'da doğan Sera Kutlubey, Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk ve diksiyon eğitimi alarak kariyerine adım attı.

Teyzesi, deneyimli oyuncu Yeşim Gül Akşar'dır.

İlk romanı, Plüton'un Düş'üşü, 2022'de İthaki Yayınları'ndan çıktı.