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Zalim İstanbul dizisi oyuncuları kim, ne zaman yayınlandı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Zalim İstanbul dizisi oyuncuları kim, ne zaman yayınlandı?
Zalim İstanbul, Mine Tugay, Bahar Şahin, Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Kanal D, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mine Tugay, Bahar Şahin ve Sera Kutlubey'in başrollerinde yer aldığı Zalim İstanbul dizisi oyuncuları merak ediliyor. Kanal D'de 2 sezon boyunca yayınlanan dizi reyting rekorları kırmış ve hayranları tarafından çok konuşulmuştu. Zengin bir iş adamı ile Antakyalı bir ailenin kesişen hayatlarını konu alıyordu.

Avşar Film imzası taşıyan ve Kanal D'de yayınlanan Zalim İstanbul dizisi oyuncuları kim, ne zaman yayınlandı merak ediliyor.

ZALİM İSTANBUL OYUNCULARI KİM?

Güçlü ve geniş oyuncu kadrosuyla yayınlandığı dönemde dikkat çeken dizinin başrollerinde;

Fikret Kuşkan (Agah Karaçay),

Mine Tugay (Şeniz Karaçay),

Deniz Uğur (Seher Yılmaz),

Ozan Dolunay (Cenk Karaçay),

Simay Barlas (Damla Karaçay Yılmaz),

Berker Güven (Nedim Karaçay),

Sera Kutlubey (Cemre Yılmaz Karaçay),

İdris Nebi Taşkan (Civan Yılmaz),

Ayşen Sezerel (Neriman Yılmaz),

Sevcan Sini (Oya),

Sevinç Kumaş (Başak),

ve Oğuz Peçe (Yusuf) yer aldı. 

Zalim İstanbul dizisi oyuncuları kim, ne zaman yayınlandı? - 1. Resim

ZALİM İSTANBUL NE ZAMAN YAYINLANDI?

Zalim İstanbul dizisi 2019 yılında yayınlanmaya başladı ve 2020 yılına kadar devam etti. 2 sezondan oluşan dizinin ilk bölümü 1 Nisan 2019'da Kanal D'de yayınlandı ve 22 Haziran 2020'de 39. bölümüyle final yaptı. 

İlk 25 bölüm Cevdet Mercan yönetmenliğinde çekilirken sonraki bölümler Gökçen Usta ve Şenol Sönmez tarafından yönetildi.

Zalim İstanbul dizisi oyuncuları kim, ne zaman yayınlandı? - 2. Resim

ZALİM İSTANBUL DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Dizinin çekimleri ağırlıklı olarak İstanbul'da gerçekleştirildi. Özellikle Karaçay ailesinin yaşadığı yalı sahneleri için Beykoz'daki mekanlar kullanıldı. Antakya'daki sahneler ise hem Hatay hem de İstanbul'daki setlerde çekildi.

Zalim İstanbul dizisi oyuncuları kim, ne zaman yayınlandı? - 3. Resim

ZALİM İSTANBUL DİZİSİ KONUSU NE?

Antakyalı bir ailenin İstanbul'a taşınarak zengin Karaçay ailesiyle yollarının kesişmesini ve bu süreçte ortaya çıkan olayları anlatır. Entrika ve aile dramlarını konu alan dizide Seher Yılmaz ve çocuklarını ayakta tutma mücadelesini anlatıyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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