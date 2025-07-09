Serap Yazıcı Özbudun neden gözlük takıyor?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 9 Temmuz 2025 17:54 - Güncelleme: 9 Temmuz 2025 17:54 - Güncelleme:

Geçtiğimiz aylarda Gelecek Partisi'nden AK Parti'ye geçen Serap Yazıcı Özbudun yeniden gündeme geldi. 28. dönem milletvekili ve Anayasa Hukuku Profesörü olan Serap Yazıcı Özbudun neden gözlük takıyor merak edildi. Görme engelli olup olmadığı ve sağlık durumu araştırılıyor.

2023 genel seçimlerinde Gelecek Partisi kadrosunda yer alan Serap Yazıcı Özbudun, CHP'den 28. dönem Antalya Milletvekili seçilmişti. 23 Şubat 2025'te AK Parti'ye katılan Özbudun'un 8. Olağan Kongre'de MKYK listesinde yer aldı. Gündeme gelen Serap Yazıcı Özbudun'un taktığı siyah gözlükler dikkat çekerken görme engelli olup olmadığı sorgulanıyor. SERAP YAZICI ÖZBUDUN NEDEN GÖZLÜK TAKIYOR? Anayasa Hukuk profesörü olan Serap Yazıcı Özbudun, on üç yaşında ailesiyle birlikte geçirdiği kazada görme yetisini kaybetti. Bu nedenle siyah gözlük takan Özbudun, görme engellidir. SERAP YAZICI ÖZBUDUN KİMDİR? 1963 yılında Ankara'da doğan Özbudun, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1984 yılında mezun oldu. 1995 yılında doktorasını tamamladı. 2009 yılında Anayasa alanında yaptığı çalışmalar sonrası profesörlüğe atandı. 1998-2012 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Anayasa Hukuku'nda dersler verdi. Açılışından kapatıldığı sürece kadar İstanbul Şehir Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1 Kasım 2020 Gelecek Partisi 1. Olağan Kongresi'nde partiye katılarak İnsan Hakları Başkanı olarak görev aldı. 2023 Türkiye genel seçimlerinde Millet İttifakı ile CHP Antalya milletvekili olarak seçildi. 28. dönem milletvekili olarak TBMM'de yer alan Özbudun, 22 Şubat 2025 tarihinde Gelecek Partisi'nden istifa ederek 23 Şubat'ta AK Parti'ye katıldı. İlgili Haber Serap Yazıcı kimdir? AK Parti MKYK üyesi oldu

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan