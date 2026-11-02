Sergio Conceiçao, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör arayışında öne çıkan isimlerden biri oldu. İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından teknik direktör adaylarını değerlendiren sarı lacivertli yönetimin Portekizli çalıştırıcı üzerinde uzlaştığı iddia edildi. İstanbul'a davet edildiği belirtilen Conceiçao'nun yaşı, memleketi, çalıştırdığı takımlar ve kariyerindeki başarıları araştırılıyor.

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Sergio Conceiçao'nun Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer almasıyla Portekizli çalıştırıcının kariyeri yeniden gündeme geldi. Fenerbahçe'den henüz resmi bir anlaşma açıklaması yapılmazken Conceiçao'nun Porto, Milan ve Al Ittihad'daki teknik direktörlük geçmişi dikkat çekiyor.

SERGİO CONCEİÇAO KİMDİR, NERELİ?

Sergio Conceiçao, 15 Kasım 1974 tarihinde Portekiz'in Coimbra kentinde doğdu. Futbolculuk döneminde sağ kanatta görev yapan Conceiçao, profesyonel kariyerinde Porto, Lazio, Parma ve Inter gibi Avrupa futbolunun önemli kulüplerinde forma giydi. Portekiz Milli Takımı'nda 56 karşılaşmaya çıkan Conceiçao, 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2002 Dünya Kupası'nda ülkesini temsil etti.

Futbolculuk kariyerini tamamlamasının ardından teknik direktörlüğe yönelen Conceiçao, özellikle Porto'da elde ettiği başarılarla tanındı. Portekiz temsilcisini uzun yıllar çalıştıran deneyimli teknik adam, daha sonra İtalya'da Milan'ın ve Suudi Arabistan'da Al Ittihad'ın başına geçti.

Sergio Conceiçao kimdir, aslen nereli, hangi takımları çalıştırdı?

SERGİO CONCEİÇAO HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Sergio Conceiçao, antrenörlük kariyerine Standard Liege'de yardımcı antrenör olarak başladıktan sonra 2012 yılında Olhanense'nin teknik direktörlüğünü üstlendi. Ardından Academica Coimbra, Braga ve Vitoria Guimaraes takımlarında görev yaptı. 2016 yılında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'ın başına geçen Portekizli çalıştırıcı, 2017'de Porto ile anlaşarak kariyerinin en uzun ve başarılı dönemine başladı. Conceiçao, Porto'yu 2024 yılına kadar çalıştırdı ve bu süreçte Portekiz futbolunun önemli teknik direktörleri arasında yer aldı.

Porto'dan ayrılmasının ardından 2024 yılının sonunda İtalya Serie A temsilcisi Milan'ın teknik direktörü olan Conceiçao, 2025 yılında İtalyan ekibinden ayrıldı. Daha sonra Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihad'ı çalıştıran deneyimli teknik adamın bu kulüpteki görevi Haziran 2026'da sona erdi.

Sergio Conceiçao kimdir, aslen nereli, hangi takımları çalıştırdı?

SERGİO CONCEİÇAO KAÇ KUPA KAZANDI?

Sergio Conceiçao, teknik direktörlük kariyerinde Porto'nun teknik direktörü olarak en çok maça çıkma rekorunu kırdı ve üç lig şampiyonluğu ve 2019-20 ve 2021-22'de duble dahil olmak üzere 11 kupa kazandı.

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