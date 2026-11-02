Sevdam Karadeniz dizisi için alınan erken final kararı, izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Meltem Akçöl ve Erdem Adilce'nin başrollerini paylaştığı NOW dizisinin ekran macerası kısa sürerken final kararının ardından son bölümün yayın tarihi de belli oldu. Trabzon'da çekilen yapımın neden sona erdiği ve kaçıncı bölümde final yapacağı araştırılıyor.

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Sevdam Karadeniz için alınan erken final kararının ardından gözler son bölüme çevrildi. NOW ekranlarında yayınlanan dizinin finalinde iki karakter arasındaki hesaplaşma ve Alazlı ailesinin geçmişinden gelen sırlar ön plana çıkacak.

SEVDAM KARADENİZ FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Sevdam Karadeniz dizisi, 2 Kasım 2026 Pazartesi günü yayınlanacak 4. bölümüyle final yapacak. Meltem Akçöl ve Erdem Adilce'nin başrollerini paylaştığı yapım, 12 Ekim'de başlayan yayın hayatını dört bölümün ardından tamamlayacak.

Sevdam Karadeniz final bölümü ne zaman, neden final yapıyor?

Dizinin final bölümünde Kuzey'in Zeyşan'a boşanmayı teklif etmesi, ikili arasındaki ilişkiyi yeni bir aşamaya taşıyacak. Zeyşan, Bahar'ı da yanında götürmek şartıyla boşanmayı kabul ederken gizlice Karadeniz'den ayrılmak için hazırlık yapacak. Medet'in kullandığı tırda meydana gelen patlama ise Alazlı ailesini hem maddi hem de manevi açıdan zor durumda bırakacak. Kuzey'in Şehnaz ile yaptığı konuşmaya tanık olan Zeyşan, kendisinden saklanan gerçeği öğrenmeye çalışacak.

Sevdam Karadeniz final bölümü ne zaman, neden final yapıyor?

SEVDAM KARADENİZ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Sevdam Karadeniz dizisinin düşük reyting sonuçları nedeniyle erken final yapıyor. NOW ekranlarında 12 Ekim 2026 tarihinde yayın hayatına başlayan yapım, ilk haftalarda beklenen izlenme oranlarına ulaşamadı. İzlenme oranlarının düşmesi, yapımın geleceğine ilişkin değerlendirmelerde etkili olduğu düşünülüyor.

Trabzon ve Maçka'da çekilen, Alazlılar ile Yeniceliler arasındaki geçmişe dayanan düşmanlığı konu alan dizi, Kuzey ve Zeyşan'ın hikayesini final bölümüyle tamamlayacak.

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