Sevdiğim Sensin Esat karakterinin akıbeti merak edildi. Hüseyin Avni Danyal'ın canlandırdığı karakterin 24. bölümde yaşadıklarının ardından fragmanda yayınlanan cenaze sahneleri, oyuncunun diziye veda edip etmediği sorusunu beraberinde getirdi. Peki, Sevdiğim Sensin Esat öldü mü, Hüseyin Avni Danyal diziden ayrıldı mı?

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Sevdiğim Sensin dizisinin 24. bölümünde Esat Aldur'un yerde hareketsiz kaldığı sahne, karakterin ölüp ölmediği sorusunu gündeme getirdi. 25. bölüm fragmanında Esat'ın cenazesine yer verilmesiyle birlikte Hüseyin Avni Danyal'ın diziye veda edip etmediği merak edilmeye başlandı.

SEVDİĞİM SENSİN ESAT ÖLDÜ MÜ?

Sevdiğim Sensin dizisinin 24. bölümünde Esat Aldur'un yerde hareketsiz kaldığı sahnenin ardından gözler yeni bölüme çevrildi. Hüseyin Avni Danyal'ın canlandırdığı Esat'ın başına gelenler, 25. bölüm tanıtımında yer alan cenaze sahneleriyle açıklığa kavuştu. 25. bölüm özetine göre Esat Aldur hayatını kaybetti. Derya'nın kendisini korumaya çalışırken Esat'ı istemeden itmesi, karakterin ölümüne neden oldu.

Sevdiğim Sensin Esat öldü mü, Hüseyin Avni Danyal diziden ayrıldı mı?

Esat'ın ölümünün ardından Sevdiğim Sensin'in 25. bölümünde Aldur ailesinde yaşanacak olaylara yer verilecek. Derya, Esat'ın ölümüyle sonuçlanan olayın ardından zor durumda kalırken Dicle, ablasını korumak için yaşananları Erkan'dan gizlemeye çalışacak. İnci ise Esat'ın ölümünün ardından olayları kendi lehine çevirmek için harekete geçecek. Dicle'nin Erkan'dan sakladıkları, ikili arasındaki anlaşmazlıkların artmasına neden olacak. Sevdiğim Sensin'in 25. bölümü, 19 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00'de Star TV'de yayınlanacak.

Sevdiğim Sensin Esat öldü mü, Hüseyin Avni Danyal diziden ayrıldı mı?

HÜSEYİN AVNİ DANYAL DİZİDEN AYRILDI MI?

Sevdiğim Sensin dizisinde Esat Aldur karakterini canlandıran Hüseyin Avni Danyal'ın ayrılığı, yeni bölüm fragmanının ardından merak edildi. Esat'ın cenazesinin gösterildiği tanıtım ve Star TV'nin yayımladığı bölüm özeti, karakterin dizideki hikayesinin sona erdiğini ortaya koydu.

Hüseyin Avni Danyal'ın Prime Video için hazırlanan Eşref Tek dizisinde Tayfun karakterini canlandıracak. Tayfun karakteri, Aybüke Pusat'ın hayat verdiği Derin'in babası olarak hikayede yer alacak.

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