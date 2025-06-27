Sezonun 11. etabı: Formula 1 Avusturya Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Formula 1'de heyecan, 2025 sezonunun 11. etabı Avusturya Grand Prix ile devam ediyor. Red Bull Ring Pisti'nde gerçekleşecek yarışlara geri sayım başladı. McLaren'ın favori gösterildiği Formula 1 Avusturya Grand Prix tarih, saat ve yarışın izleneceği kanallar belli oldu.

Formula 1, 2025 sezonunda Avusturya Grand Prix'siyle hız tutkunları ekran başına kilitlenecek. Spielberg'de Red bull Ring Pisti'nde düzenlenen Formula 1 Avusturya Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda araştırılıyor.

FORMULA 1 AVUSTURYA GRAND PRİX NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2025 Avusturya Grand Prix'si 27-29 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek. Hafta sonu boyunca antrenman turları sprint sıralama turları, sprint yarışı ve ana yarış, Formula 1 tutkunlarına seyirlik anlar yaşatacak. İlk antrenman seansı 27 Haziran Cuma günü TSİ 14.30'da başlayacak. İkinci antrenman seansı yine aynı gün TSİ 18.00'de gerçekleşecek.

28 Haziran Cumartesi günü sprint sıralama turları TSİ 17.00'de, sprint yarışı ise TSİ 13.00'te yapılacak. Ana yarış ise 29 Haziran Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

McLaren pilotu Oscar Piastri 198 puanla lider konumda yer alıyor.

FORMULA 1 AVUSTURYA GRAND PRİX HANGİ KANALDA?

Avusturya Grand Prix’si, Türkiye’de beIN Sports 4 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, yarışseverler beIN Connect ve TOD TV platformları üzerinden de tüm seansları takip edebilir.

Formula 1’in resmi yayın platformu F1 TV, yarışın her anını araç üstü kameralar ve anlık derecelerle sunuyor ancak Türkçe anlatım seçeneği bulunmuyor. Bu nedenle Türkçe yayın seçeneği isteyenler beIN Sports'u tercih etmesi gerekiyor.

FORMULA 1 2025 SEZONU İLK 5

Pilotlar:

Oscar Piastri (Avustralya): 198 Lando Norris (Büyük Britanya): 176 Max Verstappen (Hollanda): 155 George Russell (Büyük Britanya): 136 Charles Leclerc (Monako): 104

Takımlar:

McLaren: 374 Merceds: 199 Ferrari: 183 Red Bull: 162 Williams: 55