Siber saldırı veya internet çökme durumu yaşanmadığına dair BTK'dan açıklama geldi

Bugün Microsoft'ta olan sistem sorunun ardından dünya çapında birçok şirket etkilendi. Etkilenenler arasında havayolları, bankalar yer alırken mobil uygulamalarda problem yaşanıyor. Yaşanan aksaklıkların ardından siber saldırı mı var, bankalar neden çalışmıyor merak edilirken BTK'dan açıklama geldi.

Uzman yazılımcı Microsoft sisteminin nasıl çöktüğü anlattı: Her şey domino etkisi

Uzman yazılımcı Microsoft sisteminin nasıl çöktüğü anlattı: Her şey domino etkisi

19 Temmuz günü dünya çapında yaşanan sorunlar nedeniyle siber saldırı olup olmadığına dair sorular merak konusu olurken açıklama geldi.

Bankalar ve havayollarından gelen açıklamalarla beraber yaşanan problemlerin çözülmeye çalışıldığı öğrenildi.

SİBER SALDIRI MI VAR SON DAKİKA 19 TEMMUZ?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun açıklamasına göre siber saldırı olmazken "Windows işletim sistemi kullanan cihazlarda global çapta meydana gelen kesintiye ilişkin yapılan inceleme neticesinde yaşanan aksaklığın siber saldırı kaynaklı olmadığı tespiti yapılmıştır." açıklaması geldi.

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi ise yaşananlarla ilgili şu duyuruyu yaptı:

“Windows işletim sistemi kullanan cihazlarda global çapta meydana gelen kesintiye ilişkin yapılan inceleme neticesinde yaşanan aksaklığın siber saldırı kaynaklı olmadığı tespiti yapılmıştır. Söz konusu kesintinin CrowdStrike ürününü kullanan kurum ve kuruluşlarda meydana geldiği tespit edilmekle birlikte, çözüm önerileri SİP üzerinden tüm SOME’lerimiz ile paylaşılmıştır. Ülkemizin siber sınırlarını korumak için yerli ve milli ürünlerimizle 7 gün 24 saat aralıksız çalışmaya devam ediyoruz”

Dünya çapında yaşanan sorunun ardından Bakan Uraloğlu, "siber saldırı değil" diyerek yaşanan problem hakkında konuştu.

Uraloğlu, “Windows işletim sistemi kullanan cihazlarda yaşanan kesintiye dair yapılan incelemede yaşanan aksaklığın siber kaynaklı olmadığını tespit ettik.

Söz konusu kesintinin crowdstrike ürününü kullanan kurum ve kuruluşlarda meydana geldiği tespit edilmekle birlikte çözüm önerileri paylaşılmıştır. Ülkemizin siber sınırlarını korumak için yerli ve milli ürünlerimizle 7 gün 24 saat aralıksız çalışmaları takip ediyoruz.

Bu anlamda bu zarara uğrayan ya da etkilenen sistemlerle ilgili olarak kurumlarla hemen irtibata geçtik. Bazı kurumlarımızda hemen müdahale ile birlikte buradaki aksaklığın önemli bir bölümünü atlattığımızı söyleyebilirim. Zannediyorum bir kaç saat içerisinde sistem artık vatandaşı etkileyen durumdan çıkarılmış olur.

Bunun tekrar etmemesi için gereken önlemleri arkadaşlarımızla planladık. İlgili kurumlarımızla özel sektör ve kamu ile iletişim halindeyiz. İnşallah sistemi bir an önce işler hale getirerek bunu da ortadan kaldırmış olacağız. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum, bir siber saldırı söz konusu değildir” dedi.