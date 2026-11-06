Trendyol 1. Lig'de 14. hafta heyecanı Antalyaspor Bursaspor maçı ile devam ediyor. Ligde liderlik koltuğunda oturan Bursaspor, deplasmanda Antalyaspor karşısında galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Son haftalarda iç sahada istediği sonuçları alamayan Akdeniz temsilcisi ise taraftarının desteğiyle güçlü rakibini mağlup ederek yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. Taraftarlar ''Antalyaspor Bursaspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir?'' sorusunu gündeme getirirken şifresiz canlı yayın bilgileri de duyuruldu. İşte, Antalyaspor Bursaspor maçı canlı yayın bilgileri...

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Antalyaspor Bursaspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir merak edilirken karşılaşmanın canlı yayın bilgileri netlik kazandı. Ligin ilk 13 haftasında başarılı bir performans ortaya koyan Bursaspor, 31 puanla zirvede bulunuyor. Yeşil-beyazlı ekip, geride kalan maçlarda 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 29 kez havalandıran Bursa temsilcisi, kalesinde 11 gol gördü. Sezonun ilk bölümünde inişli çıkışlı bir performans sergileyen Antalyaspor ise 13 haftada 19 puan topladı ve lig sıralamasında 7. basamakta yer aldı. Akdeniz temsilcisi bu süreçte 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken 6 kez mağlup oldu. Rakip filelere 19 gol gönderen kırmızı-beyazlı ekip, kalesinde 20 gol gördü.

Şifresiz canlı yayınlanacak! Antalyaspor Bursaspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir?

ANTALYASPOR - BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında oynanacak Antalyaspor - Bursaspor karşılaşması TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Şifresiz canlı yayınlanacak! Antalyaspor Bursaspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir?

ANTALYASPOR - BURSASPOR MAÇI NEREDE İZLENİR?

Antalyaspor ile Bursaspor arasındaki mücadeleyi televizyondan TRT Spor ekranlarından izlemek mümkün olacak. İnternet üzerinden canlı yayın takip etmek isteyen futbolseverler ise TRT'nin resmi internet sitesi ve dijital canlı yayın hizmetinden yararlanabilecek.

Şifresiz canlı yayınlanacak! Antalyaspor Bursaspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir?

ANTALYASPOR - BURSASPOR MAÇI ŞİFRESİZ CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Antalyaspor - Bursaspor maçı şifresiz olarak yayınlanacak. TRT Spor'un naklen ekrana getireceği karşılaşmayı izlemek için aboneliğe gerek olmayacak.

Şifresiz canlı yayınlanacak! Antalyaspor Bursaspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir?

ANTALYASPOR - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Antalyaspor ile Bursaspor, 6 Kasım 2026 Cuma günü Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında karşı karşıya gelecek. Antalya Stadyumu'nda oynanacak müsabakanın başlama saati 20.00 olarak belirlendi.

Şifresiz canlı yayınlanacak! Antalyaspor Bursaspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir?

ANTALYASPOR - BURSASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonunun açıkladığı hakem görevlendirmesine göre Antalyaspor - Bursaspor maçını Oğuzhan Gökçen yönetecek. Mücadelede Sabri Öğe ve Burak Sami Şad yardımcı hakem olarak görev alacak. Dördüncü hakemlik görevini Burak Olcar üstlenecek. VAR koltuğunda Ali Şansalan, AVAR görevinde ise Emre Kargın bulunacak.



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