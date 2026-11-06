Gaziantep FK Kasımpaşa maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, saat kaçta? İşte muhtemel 11'ler

rendyol Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK ile Kasımpaşa, haftanın açılış karşılaşmasında kozlarını paylaşacak. Gaziantep Stadı'nda oynanacak mücadelede iki takım da sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Futbolseverler ise ''Gaziantep FK Kasımpaşa maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, saat kaçta?'' merak ediyor. İşte Gaziantep FK Kasımpaşa canlı yayın bilgileri...

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Gaziantep FK Kasımpaşa maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, saat kaçta merak edilirken gözler canlı yayın bilgilerine çevrildi. Kırmızı-siyahlı ekip, geride kalan 10 haftada 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederken 6 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu süreçte 9 gol atan Gaziantep temsilcisi, kalesinde 17 gol gördü ve 8 puanla 16. sırada yer aldı. Kasımpaşa, ilk 10 haftada yalnızca bir mağlubiyet yaşadı. İstanbul temsilcisi, 4 galibiyet ve 5 beraberlikle topladığı 17 puan sayesinde lig sıralamasında 5. basamağa yerleşti. Rakip kalelere 15 gol gönderen lacivert-beyazlılar, kalesinde ise 11 gol gördü.

Gaziantep FK Kasımpaşa maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, saat kaçta? İşte muhtemel 11ler

GAZİANTEP FK - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Gaziantep FK - Kasımpaşa karşılaşması beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Gaziantep Stadı'nda oynanacak mücadelede bu akşam ekranlara gelecek.

Gaziantep FK Kasımpaşa maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, saat kaçta? İşte muhtemel 11ler

GAZİANTEP FK - KASIMPAŞA MAÇI NEREDE İZLENİR?

Gaziantep FK - Kasımpaşa maçı televizyondan beIN Sports 1 ekranlarından izlenebilecek. İnternet üzerinden karşılaşmayı takip etmek isteyenler ise TOD platformunu kullanabilecekler.

Gaziantep FK Kasımpaşa maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, saat kaçta? İşte muhtemel 11ler

GAZİANTEP FK - KASIMPAŞA MAÇI ŞİFRESİZ CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Gaziantep FK - Kasımpaşa karşılaşması şifresiz olarak yayınlanmayacak. Mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverlerin beIN Sports veya TOD üzerinden uygun abonelik paketine sahip olması gerekiyor.

Gaziantep FK Kasımpaşa maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, saat kaçta? İşte muhtemel 11ler

GAZİANTEP FK - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK ile Kasımpaşa, 6 Kasım 2026 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Gaziantep Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Ümit Öztürk görev yapacak.

Gaziantep FK Kasımpaşa maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, saat kaçta? İşte muhtemel 11ler





GAZİANTEP FK - KASIMPAŞA MUHTEMEL 11

Gaziantep FK: Ataberk, Perez, Abena, Sylla, Kerim, Bacuna, Sorescu, Victor, Maxim, Kozlowski, Stewart



Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Adem, Ilie, Jessen, Elson, Kerem, Rak Sakyi, Hajradinovic, Ali Yavuz, Benedyczak

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