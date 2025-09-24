Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Şifresiz canlı yayınlanacak! Esenler Erokspor - İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta nerede izlenir?

Şifresiz canlı yayınlanacak! Esenler Erokspor - İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta nerede izlenir?

Şifresiz canlı yayınlanacak! Esenler Erokspor - İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta nerede izlenir?
Trendyol 1. Lig’de 2025-2026 sezonu tüm hızıyla sürüyor. 7. haftanın öne çıkan mücadelelerinden biri olan Esenler Erokspor - İstanbulspor maçı için geri sayım başladı! Esenler Erokspor - İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta nerede izlenir belli oldu.

Esenler Erokspor - İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta nerede izlenir futbolseverrlerin gündeminde yerini aldı. Ev sahibi Esenler Erokspor, sahasında hata yapmadan puan almak isterken, deplasmanda mücadele edecek İstanbulspor da galibiyet için sahada olacak!

Şifresiz canlı yayınlanacak! Esenler Erokspor - İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta nerede izlenir? - 1. Resim

ESENLER EROKSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig’de haftanın merakla beklenen karşılaşmalarından biri olan Esenler Erokspor - İstanbulspor mücadelesi için az bir zaman kaldı. Heyecanla beklenen Esenler Erokspor - İstanbulspor maçı TRT Spor ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. 

Şifresiz canlı yayınlanacak! Esenler Erokspor - İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta nerede izlenir? - 2. Resim

ESENLER EROKSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Esenler Erokspor - İstanbulspor maçı 24 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 20.00’de başlayacak. Hafta ortasında oynanacak mücadele büyük bir heyecana sahne olacak.

Şifresiz canlı yayınlanacak! Esenler Erokspor - İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta nerede izlenir? - 3. Resim

ESENLER EROKSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NEREDE İZLENİR, ŞİFRESİZ Mİ?

Esenler Erokspor Stadyumu’nda oynanacak Esenler Erokspor - İstanbulspor maçı şifresiz olarak TRT Spor’dan izlenebilecek. Ayrıca beIN Sports 2 kanalından da şifreli canlı yayın seçeneği sunulacak.

