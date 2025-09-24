Şifresiz canlı yayınlanacak! Esenler Erokspor - İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta nerede izlenir?

Esenler Erokspor - İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta nerede izlenir futbolseverrlerin gündeminde yerini aldı. Ev sahibi Esenler Erokspor, sahasında hata yapmadan puan almak isterken, deplasmanda mücadele edecek İstanbulspor da galibiyet için sahada olacak!

ESENLER EROKSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig’de haftanın merakla beklenen karşılaşmalarından biri olan Esenler Erokspor - İstanbulspor mücadelesi için az bir zaman kaldı. Heyecanla beklenen Esenler Erokspor - İstanbulspor maçı TRT Spor ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ESENLER EROKSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Esenler Erokspor - İstanbulspor maçı 24 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 20.00’de başlayacak. Hafta ortasında oynanacak mücadele büyük bir heyecana sahne olacak.

ESENLER EROKSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NEREDE İZLENİR, ŞİFRESİZ Mİ?

Esenler Erokspor Stadyumu’nda oynanacak Esenler Erokspor - İstanbulspor maçı şifresiz olarak TRT Spor’dan izlenebilecek. Ayrıca beIN Sports 2 kanalından da şifreli canlı yayın seçeneği sunulacak.