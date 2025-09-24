Atletico Madrid - Rayo Vallecano maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir? Muhtemel 11 açıklandı!
Atletico Madrid - Rayo Vallecano maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir açıklandı! İspanya La Liga 2025-2026 sezonunda heyecan hız kesmeden devam ediyor. Ligin 6. haftasında Atletico Madrid, sahasında Rayo Vallecano ile bu akşam karşılaşacak.
Atletico Madrid - Rayo Vallecano maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir merak ediliyor. Heyecanla beklenen La Liga karşılaşması için ise tüm futbolseverler geri sayıma başladı.
ATLETICO MADRID - RAYO VALLECANO MAÇI HANGİ KANALDA?
La Liga'nın önemli karşılaşması Atletico Madrid - Rayo Vallecano maçı bu akşam S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Şifreli yayınlanacak maç için nefesler tutuldu.
ATLETICO MADRID - RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN?
Atletico Madrid - Rayo Vallecano mücadelesi 24 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 22.30’da başlayacak.
ATLETICO MADRID - RAYO VALLECANO MAÇI MUHTEMEL 11’LER
Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko, Simeone, Koke, Barrios, Gallagher, Raspadori, Alvarez
Rayo Vallecano: Batalla, Ratiu, Ciss, Lejeune, Espino, Valentin, Diaz, De Frutos, Palazon, Garcia, Camello
