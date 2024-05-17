Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun yardımcısı "Durumunda ilerleme var" diyerek sağlık durumu hakkında konuştu

Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun yardımcısı "Durumunda ilerleme var" diyerek sağlık durumu hakkında konuştu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Slovakya, Başbakan, Saldırı, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun silahlı saldırıya uğramasının ardından Slovakya Başbakanı öldü mü araştırıldı. Sağlık durumunun nasıl olduğu araştırılan Fico hakkında Macaristan Başbakanı Viktor Orban açıklamada bulundu.

Geçtiğimiz günlerde bir ziyaret esnasında saldırıya uğramasının ardından hastaneye kaldırılan Fico hakkında iyileşti mi, yaşıyor mu gibi sorular gündeme geldi. Yardımcısı Robert Kalinak ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban açıklamalarda bulundu.

Robert Fico'nun son durumu hakkında konuşan yardımcısı Kalinak, 2. kez ameliyata alındığını ve operasyonun ardından durumunun ciddi olduğunu söyledi.

Birkaç gün süre daha beklenmesi gerektiğini belirterek "Başbakanın durumunda ilerleme var, iyileşmesinden umutluyum" dedi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise yaşanan olaydan dolayı yaşadığı üzüntüyü dile getirirken şu açıklamayı yaptı:

''Slovakya Başbakanı için dua ediyoruz, onun için endişeleniyoruz ve elbette bir an önce iyileşip işinin başına dönmesini diliyoruz. Şu anda Robert Fico yaşam mücadelesi veriyor, ölümle yaşam arasında.'' 

Silahlı saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun sağlık durumu hakkında

Şöyle devam etti:

''Ancak, bu duruma siyasi açıdan bakacak olursak, Macaristan için korkunç bir kayıp, çünkü Fico iyileşse bile birkaç ay boyunca çalışamayacak.''

NE OLMUŞTU?

Bratislava yakınlarında olan Handlova kasabasında gerçekleşen Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından vatandaşları selamladığı esnada saldırıya uğradı. 59 yaşında olan başbakana 5 el ateş edilirken 2 tanesi isabet etti. Saldırının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Roosevelt Hastanesine ambulans helikopterle sevk edilmişti.

Silahlı saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun sağlık durumu hakkında

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Suç örgütü lideri lüks villada yakalandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Seda Kaçan, 19 Mayıs'ta TCR Avrupa Dayanıklılık Şampiyonası’nda tek kadın olarak piste çıkacak - HaberlerSeda Kaçan, 19 Mayıs'ta TCR Avrupa Dayanıklılık Şampiyonası’nda tek kadın olarak piste çıkacakKronik Hepatit B, Hepatit D, diyabet ve kardiyoloji ilaçları aile hekimleri tarafından yazılabilecek - HaberlerKronik Hepatit B, Hepatit D, diyabet ve kardiyoloji ilaçları aile hekimleri tarafından yazılabilecek"Evet-Hayır" yarışması sunucusu Erkan Yolaç 89 yaşında hayatını kaybetti - Haberler"Evet-Hayır" yarışması sunucusu Erkan Yolaç 89 yaşında hayatını kaybettiZiraat Türkiye Kupası bilet fiyatları bugün (17 Mayıs) 16.00'da satışa çıkıyor - HaberlerZiraat Türkiye Kupası bilet fiyatları bugün (17 Mayıs) 16.00'da satışa çıkıyorMetin Akdülger Sandık Kokusu dizisinden ayrılıyor - HaberlerMetin Akdülger Sandık Kokusu dizisinden ayrılıyor17 Mayıs maç programına göre Süper Lig'de İstanbulspor ile Sivasspor 17.00'de karşılaşacak - Haberler17 Mayıs maç programına göre Süper Lig'de İstanbulspor ile Sivasspor 17.00'de karşılaşacak
Sonraki Haber Yükleniyor...