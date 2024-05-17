Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun yardımcısı "Durumunda ilerleme var" diyerek sağlık durumu hakkında konuştu

Geçtiğimiz günlerde Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun silahlı saldırıya uğramasının ardından Slovakya Başbakanı öldü mü araştırıldı. Sağlık durumunun nasıl olduğu araştırılan Fico hakkında Macaristan Başbakanı Viktor Orban açıklamada bulundu.

Geçtiğimiz günlerde bir ziyaret esnasında saldırıya uğramasının ardından hastaneye kaldırılan Fico hakkında iyileşti mi, yaşıyor mu gibi sorular gündeme geldi. Yardımcısı Robert Kalinak ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban açıklamalarda bulundu.

Robert Fico'nun son durumu hakkında konuşan yardımcısı Kalinak, 2. kez ameliyata alındığını ve operasyonun ardından durumunun ciddi olduğunu söyledi.

Birkaç gün süre daha beklenmesi gerektiğini belirterek "Başbakanın durumunda ilerleme var, iyileşmesinden umutluyum" dedi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise yaşanan olaydan dolayı yaşadığı üzüntüyü dile getirirken şu açıklamayı yaptı:

''Slovakya Başbakanı için dua ediyoruz, onun için endişeleniyoruz ve elbette bir an önce iyileşip işinin başına dönmesini diliyoruz. Şu anda Robert Fico yaşam mücadelesi veriyor, ölümle yaşam arasında.''

Şöyle devam etti:

''Ancak, bu duruma siyasi açıdan bakacak olursak, Macaristan için korkunç bir kayıp, çünkü Fico iyileşse bile birkaç ay boyunca çalışamayacak.''

NE OLMUŞTU?

Bratislava yakınlarında olan Handlova kasabasında gerçekleşen Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından vatandaşları selamladığı esnada saldırıya uğradı. 59 yaşında olan başbakana 5 el ateş edilirken 2 tanesi isabet etti. Saldırının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Roosevelt Hastanesine ambulans helikopterle sevk edilmişti.