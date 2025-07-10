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Şile Belediye Başkanı hangi partiden? Özgür Kabadayı gözaltına alındı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Şile Belediye Başkanı hangi partiden? Özgür Kabadayı gözaltına alındı
Cumhuriyet Halk Partisi, Şile, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Haber
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Şile Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı gözaltına alındı. Gündeme gelen olay sonrası Şile Belediye Başkanı hangi partiden araştırılıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin Şile Belediyesi'ne düzenlediği operasyonda Özgür Kabadayı ve bazı belediye çalışanları gözaltına alındı. Kamuoyunun gündeminde ise Şile Belediye Başkanı hangi partiden, Özgür Kabadayı kimdir konuları yer alıyor. 

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN?

Özgür Kabadayı, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden yüzde 51,88 oy oranı ile Şile Belediye Başkanı seçildi. Şile 2024 yerel seçimlerinde 20 yıl sonra CHP'ye geçti. 

Şile Belediye Başkanı hangi partiden? Özgür Kabadayı gözaltına alındı - 1. Resim

ÖZGÜR KABADAYI KİMDİR?

1979 yılında Şile'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Şile'de tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde eğitimine devam etmektedir. Şile'de iki işletmesi bulunan Kabadayı Şile Spor Kulübü'nde yöneticilik yapmış ve halen Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Şile Şubesi Başkan Yardımcılığı görevini sürdürüyor.

Şile'de ikamet eden Kabadayı, evli ve iki çocuk babasıdır. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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