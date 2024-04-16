SimSimi aslında bir çocuk oyunu değil! Çocuklarınızı uzak tutun

SimSimi nedir, sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Mobil cihazlardan kolayca indirilen bu yapay zeka konuşma programı birçok tehlikeyi de bünyesinde barındırıyor. Peki, çocuklar için tehlike içeren SimSimi nasıl bir oyun? SimSimi neden yasaklandı? SimSimi'deki insanların bilgilerine ulaşmanın bir yolu var mı? İşte detayları...

Simsimi nedir, Simsimi ne demek, soruları araştırılıyor. 2002 yılında ISMaker tarafından oluşturulmuş bir yapay zeka konuşma programı olan bu oyun kullanıcıları tehdit etmekle suçlanıyor. SimSimi oyunu tehlikeli mi? SimSimi nasıl bir uygulama? SimSimi olayı nedir? Ayrıntılar haberimizde...

SİMSİMİ NEDİR? SİMSİMİ NE DEMEK?

SimSimi, 2002 yılında ISMaker tarafından oluşturulmuş bir yapay zeka konuşma programıdır.

Program yapay zekası, kullanıcıların SimSimi'ye doğru yanıt vermeyi öğretmesine olanak tanıyan bir özellik yardımıyla gün geçtikçe büyüdü.

"Shim-shimi" olarak telaffuz edilen SimSimi, Korece "sıkılmış" anlamına gelen simsim (심심) kelimesinden gelir. Android, Windows Phone ve iOS cihazlar için piyasaya sürüldü.

SimSimi, çocuklar için uygun olmayan diyaloglar içeriyor ve konum özelliği sayesinde ev adresine kadar öğrenilebiliyor. Uygulama içerisindeki bir diğer risk ise çocuğun çok fazla cinsel içerikli mesaja maruz kalması. Uygulamaya hiçbir üyelik olmaksızın küçük bir çocuk anonim olarak giriş yapabilir cinsel içerikli konuşmalara hatta tacizlere maruz kalabilir.

Yaş, isim ve cinsiyet gibi her kişisel bilgiyi gelişigüzel yazabilme imkânı tanıyan, gerçek fotoğraflar yerine dijital avatarlarla girilen ve her uygulama marketinden kolayca indirilebilen SimSimi Android ve İOS marketleri üzerinden 100 milyonlarca kez indirildi.

SİMSİMİ UYGULAMASI ÜCRETLİ Mİ?

Cep telefonlarının uygulama mağazalarında ücretsiz olarak indirilebilen "simsimi" isimli sosyal ağ adı altında yayımlanan uygulama, özellikle Youtube.com.com gibi sitelerde çocukların ilgilerini çekebilecek videoların başında ya da ortasında reklam olarak çocuklara gösteriliyor.