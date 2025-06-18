Sinan Erdem Spor Salonu nerede, nasıl gidilir? Toplu taşıma ile ulaşım

İstanbul'un en büyük spor salonu Sinan Erdem Spor Salonu'na ulaşım, metro, metrobüs ve marmaray kullanarak sağlanabiliyor. Filenin Sultanları ve Milletler Ligi 2. etabı maçlarının oynanacağı Sinan Erdem Spor Salonu gündemde.

Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın üçüncü büyük spor salonu olan Sinan Erdem Spor Salonu, İstanbul’un Bakırköy ilçesinde basketbol maçlarından konserlere kadar pek çok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Son olarak Voleybol Millet Ligi (VNL) 2. etaba ev sahipliği yapan Sinan Erdem Spor Salonu'nda Filenin Sultanları 14 yıl aradan sonra İstanbul'da Milletler Ligi maçlarını oynayacak. Maçları yerinden takip edecek taraftarlar Sinan Erdem Spor Salonu nerede, nasıl gidilir araştırıyor.

SİNAN ERDEM SPOR SALONU NEREDE?

Sinan Erdem Spor Salonu, İstanbul’un Bakırköy ilçesine bağlı Zuhuratbaba Mahallesİ, Ataköy semtinde yer alıyor. Tam adresi Zuhuratbaba Mahallesi, Ataköy Bulvarı No:14, Bakırköy/İstanbul olan salon, E-5 karayolu ve Şirinevler/Yenibosna bölgelerine yakın konumda.

16.500 kişilik basketbol maçları kapasitesi ve 22.500 kişilik konser kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük spor salonu unvanını taşıyan tesis, Avrupa’da da üçüncü sırada yer alıyor.

SİNAN ERDEM SPOR SALONUNA NASIL GİDİLİR?

Sinan Erdem Spor Salonu’natoplu taşıma ile ulaşım, İstanbul’un geniş ulaşım ağı sayesinde oldukça kolay. M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M9 Ataköy-Atatürk Olimpiyat Stadyumu metro hatları, Marmaray, Metrobüs ve çeşitli otobüs hatları, salona hızlı erişim sağlıyor.

73Y Kuyumcukent-Yeşilköy-Akvaryum ve MR20 Yenibosna Metro-Kazlıçeşme otobüs hatları da salonun önünden geçiyor.

Sinan Erdem’e giden taraftarların M1A metrosunu kullanarak Ataköy-Şirinevler durağında inip 5-10 dakika yürüyerek salona ulaşabilir.

SİNAN ERDEM SPOR SALONU MARMARAY, METROBÜS, METRO ULAŞIM

Sinan Erdem Spor Salonu’na Marmaray, Metrobüs ve metro hatlarıyla ulaşılabiliyor. Marmaray ile Ataköy durağında inenler, yaklaşık 10 dakikalık bir yürüyüşle salona ulaşabilir. Özellikle Anadolu Yakası’ndan gelenler bu hattı tercih edebilir.

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosuyla Ataköy-Şirinevler veya Yenibosna duraklarında inmek, 5-10 dakikalık bir yürüyüşle salona varmayı sağlıyor. M9 Ataköy-Olimpiyat metrosu ise Ataköy durağında Marmaray’a aktarma imkanı sunuyor.

Metrobüsle Şirinevler durağında inenler 5 dakikalık bir yürüyüşle salona ulaşabilir. Ayrıca, 31E, 71T, 79B, 82, MR20 gibi otobüs hatları ve “Bakırköy-Şirinevler-Güneşli-Mahmutbey” gibi minibüs hatları da salonun yakınından geçiyor.