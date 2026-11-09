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SOLOTÜRK gösterisi nerede, saat kaçta yapılacak? SOLOTÜRK saat verdi

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SOLOTÜRK gösterisi nerede, saat kaçta yapılacak? SOLOTÜRK saat verdi
Başlık ResmiSOLOTÜRK gösterisi nerede, saat kaçta yapılacak? SOLOTÜRK saat verdi

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, her yıl tüm yurtta ve yurt dışı temsilciliklerimizde düzenlenen faaliyetlerle anılıyor. Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Anıtkabir'de saygı uçuşu gerçekleştirecek. Gösteriye katılmak isteyen vatandaşlar, mekan ve saat bilgisini araştırıyor. Peki, SOLOTÜRK gösterisi nerede, saat kaçta yapılacak?

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Türk Hava Kuvvetleri 3. Ana Jet Üs Komutanlığına bağlı, akrobasi ve güç gösterileri sunan resmi gösteri ekibi SOLOTÜRK, 10 Kasım anma gösterisi için hazırlıklarını sürdürüyor. Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında Anıtkabir üzerinde gerçekleştireceği saygı uçuşu öncesinde Ankara semalarında prova uçuşu yaptı. Gösteriyi takip etmek isteyen vatandaşlar için uçuşun tarihi, saati ve yeri önceden ilan edildi.

SOLOTÜRK'ün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Anıtkabir'de yapılacak saygı uçuşunda, Yarbay Murat Bakıcı SOLOTÜRK'teki son uçuşunu gerçekleştirecek ve SOLOTÜRK Kol Komutanlığı görevini Yarbay Erhan Aydemir'e teslim edecek.

SOLOTÜRK gösterisi nerede, saat kaçta yapılacak? SOLOTÜRK saat verdi
Başlık ResmiSOLOTÜRK gösterisi nerede, saat kaçta yapılacak? SOLOTÜRK saat verdi

SAYGI UÇUŞU SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

SOLOTÜRK, 10 Kasım Salı günü saat 16.30’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırası için Anıtkabir üzerinde saygı uçuşu gerçekleştirecek.

Editör : ÖZGE ÜLGER YİĞİT | Kaynak: HABER MERKEZİ
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