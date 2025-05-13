Son fragman yayında! F1 filmi ne zaman vizyona girecek?

Sinema dünyası ile hız tutkunlarını bir araya getirecek olan Formula 1 temalı yeni film için heyecan dorukta. Başrolünde dünyaca ünlü oyuncu Brad Pitt’in yer aldığı, yönetmen koltuğunda ise “Top Gun: Maverick” ile büyük başarı yakalayan Joseph Kosinski’nin oturduğu F1 filminin son fragmanı yayınlandı. Vizyona girmesine yalnızca haftalar kalan F1 filmi yarış pistlerinin yüksek adrenalinini sinema salonlarına taşıyacak.

F1 FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Yılın en çok merak edilen projelerinden biri olan F1 filminin vizyon tarihleri netleşti. Film uluslararası olarak 25 Haziran’da sinemaseverlerle buluşacak.

Amerika Birleşik Devletleri’nde ise izleyiciler F1 filmini 27 Haziran’da izleyebilecek. Tüm dünyada aynı anda geniş çapta gösterime girecek film, sinema takvimine şimdiden damga vurmaya aday.

BRAD PITT’İN CANLANDIRDIĞI SONNY HAYES KARAKTERİYLE F1 EVRENİNE YOLCULUK

Filmde Brad Pitt geçmişin tecrübeli yarış pilotu Sonny Hayes karakterini canlandırıyor. Hikaye Hayes’in motor sporlarına dönüşünü ve genç yetenek Joshua Pearce ile aynı takımda mücadele etmeye başlamasını konu alıyor.

Hayes’in yarışlara geri dönmesiyle birlikte başlayan sürükleyici rekabet ve takım içi çekişmeler, filmin dramatik yönünü güçlendiriyor.

Joshua Pearce karakterini Damson Idris canladırırken takımın stratejik beyni olarak Kerry Condon’ın canlandırdığı Kate McKenna da kadroda önemli bir yer tutuyor.

Takımın sahibi Ruben Cervantes rolünde ise Oscar ödüllü Javier Bardem yer alıyor. Farklı kuşaklardan iki pilotun aynı hedef için verdiği mücadele, jenerasyonlar arası çatışma temasını işliyor.

FİLM GERÇEK F1 PİSTLERİNDE ÇEKİLDİ

F1 filmi yalnızca kurgusal olaylarla değil, gerçek Formula 1 atmosferiyle de seyirciyi içine çekiyor. Silverstone başta olmak üzere Monza, Abu Dabi, Las Vegas gibi dünya çapında tanınan pistlerde yapılan çekimler, filme gerçeklik katıyor.

Brad Pitt ve Damson Idris, 2023 sezonunda Silverstone Grand Prix’sinde start seremonisinde yer alırken, 2024’te ise Alonso ile medya günü çekimlerinde bulundu. Bu sahneler de doğrudan filme dahil edildi.

Filmin önemli çekim lokasyonlarından biri de McLaren’in İngiltere’deki merkez üssü olan Working tesisi oldu. APX GP takımı için oluşturulan kurgu evren bu teknoloji üssünde hayat buldu.

LEWIS HAMILTON TEKNİK DANIŞMANLIĞIYLA PROJEYE DAMGA VURDU

Yedi kez dünya şampiyonu olan Lewis Hamilton iddialı projeye yalnızca ilham kaynağı olmakla kalmadı, aynı zamanda teknik danışmanlık görevini de üstlendi.

Pist içi sahnelerin gerçekçiliği ve yarış detaylarının birebir aktarılması için Hamilton’ın katkısı büyük önem taşıyor. Yarış dünyasını yakından tanıyan izleyiciler için sahnelerin inandırıcılığı böylelikle artırıldı.

FİLMİN MÜZİKLERİ YILDIZLARLA DOLU

Yalnızca aksiyonuyla değil, müzikleriyle de dikkat çeken F1 filminin soundtrack listesi oldukça iddialı. Ed Sheeran, BLACKPINK üyesi ROSÉ, Burna Boy ve Tate McRae gibi dünyaca ünlü sanatçılar, film için özel şarkılar seslendirdi.

Yapımcılığını Jerry Bruckheimer’ın üstlendiği film, sadece bir aksiyon hikayesi değil; aynı zamanda azim, tutku ve rekabetin iç içe geçtiği bir spor draması olarak öne çıkıyor.

Formula 1 dünyasının kamera arkasındaki gerçeklere, sürücülerin kişisel hikayelerine ve pist dışındaki zorluklara da yer verilen film, hem motor sporları tutkunlarını hem de sinemaseverleri etkilemeyi hedefliyor.

Haziran sonunda vizyona girecek olan F1 filmi sinema dünyasında hız rüzgarları estirecek.