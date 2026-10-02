2025/2026 dönemi bilirkişilik başvurularının ardından hazırlanacak yeni listelerin ilan tarihi, başvuru yoğunluğu nedeniyle ertelenmişti. Değerlendirmelerin tamamlanmasını bekleyen adaylar, sonuç tarihi ve saatini araştırıyor. Peki, bilirkişilik başvuru sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

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2025/2026 dönemi bilirkişilik başvuru değerlendirme sonuçları için dakikalar kaldı. Daha önce yoğunluk nedeniyle ertelenen bilirkişilik sonuçları kısa süre sona duyurulacak. Saat 14:30'da ilan edilmesi beklenen bilirkişi başvuruları değerlendirme sonuçları bilirkişilik bölge müdürlükleri tarafından paylaşılacak.

Sonuç tarihi paylaşıldı! Bilirkişilik başvuru sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?



BİLİRKİŞİLİK BAŞVURU SONUÇ DUYURUSU

Yayımlanan duyuruda; "Daire Başkanlığımız internet sitesinde 23.12.2025 tarihinde yayımlanan 2025 Yılı Bilirkişilik Başvuru İlanı kapsamında, bilirkişilik bölge kurullarınca başvuruların değerlendirilmesi neticesinde yeni listelerin 30 Haziran 2026 tarihinde ilan edilmesinin planlandığı belirtilmişti.

Bilirkişilik başvurularındaki yoğunluk dikkate alınarak yeni listelerin ilan tarihi 2 Ekim 2026 olarak güncellenmiştir." denilmişti.

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