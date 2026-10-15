Anadolu Vakfı burs başvurularını tamamlayan öğrenciler, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için yapılacak sonuç duyurusunu bekliyor. Anadolu Vakfı burs başvurusundan faydalanabilecek öğrencilerin yurt içindeki devlet okullarına ya da %100 burslu olarak vakıf üniversitelerinin lisans programlarına kayıtlı olması gerekiyor. Peki, Anadolu Vakfı burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Anadolu Vakfı burs başvuru sonuçları için bekleyiş devam ediyor. Eylül ayında tamamlanan başvuru süreci ardından gözler sonuç takvimine çevrildi. Vakıf'tan yapılan açıklamaya göre, Anadolu Vakfı burs başvuru sonuçları aralık ayında ilan edilecek. Anadolu Vakfı "Sıkça Sorulan Sorular" sayfası üzerinden sonuçlara ilişkin yaptığı açıklamada; "Burs sonuçları, Aralık ayının ilk haftası www.anadoluvakfi.org.tr adresinden duyurulmaktadır. Başvuru yapan adaylar, Burs Başvuru Sonuçları bölümünden giriş yaparak sonucunu öğrenebilir." ifadelerini kullandı.

BURS KAZANANLARIN VERMESİ GEREKEN BELGELER NELER?

Bursiyer seçilen öğrencilere, bursiyer girişi kısmından istenilen evraklar belirtilir ve yüklenilmeleri sağlanır. Ardından posta yoluyla evrakların orjinali Anadolu Vakfı’ iletilir. Belgeler eksik ise işleme alınmaz ve öngörülen sürede belgelerin tamamı Anadolu Vakfı’na ulaşmadığı takdirde bursiyer hakkını kaybeder.

Sonuçlara ilişkin açıklama! Anadolu Vakfı burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIR?

Burs ödemelerimiz 9 ay süresince aylık olarak Ekim-Haziran döneminde yapılır. Her yeni eğitim ve öğretim yılında ilk kez bursiyer seçilen öğrencilerimize, burs sonuçları Aralık ayının ortasında açıklandığı için, ilk ödeme ilgili yılın Ocak ayı itibariyle başlar. İlgili dönemde ödeme yapılabilmesi için bursiyerlerimizin gerekli bilgi ve belge güncellemelerini yapmış olması gerekmektedir.

Bursiyerlerimiz belirtilen bankada kendi isimlerine TL hesabı açtırırlar. İşlemler (nakit çekme, EFT/havale) ilgi bankaya ait kart ile tüm ATM noktalarından masrafsız yapılabilmektedir. ATM noktaları dışında internet bankacılığıyla yine herhangi bir ücret ödemeden para transferinde gerçekleştirilebilmektedir.

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