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Sonuçlara ilişkin açıklama geldi! Anadolu Vakfı burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Sonuçlara ilişkin açıklama geldi! Anadolu Vakfı burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
Başlık ResmiSonuçlara ilişkin açıklama geldi! Anadolu Vakfı burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Vakfı burs başvuru sürecinin tamamlanması ardından gözler sonuç duyurusuna çevrildi. Yurt içindeki devlet okullarına ya da %100 burslu olarak vakıf üniversitelerinin lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler, Anadolu Vakfı bursundan faydalanabiliyor. Peki, Anadolu Vakfı burs sonuçları ne zaman açıklanacak, burs başvuru sonuç tarihi belli oldu mu?

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Anadolu Vakfı burs sonuçları için bekleyiş devam ediyor. Akademik başarı ve öğrencinin gelir durumu dikkate alınarak sıralama yapılacak. Ön değerlendirmeler sonucunda bursiyer adayına ilişkin değerlendirme ve izlenimler ile nihai karar verilecek. Burs başvuru sürecinin sona erdiğini hatırlatan Anadolu Vakfı, burs sonuçlarına ilişkin "Mülakat aşamasını başarıyla geçen adaylar, burs almaya hak kazanır. Sonuçlar, Kasım ayının ilk iki haftasında web sitemiz ve çevrim içi sistemimiz üzerinden duyurulur ve adaylara bildirilir." bilgisini paylaştı.

Sonuçlara ilişkin açıklama geldi! Anadolu Vakfı burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
Başlık ResmiSonuçlara ilişkin açıklama geldi! Anadolu Vakfı burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

ANADOLU VAKFI BURSLARI NE ZAMAN ÖDENİR?

Burs ödemelerimiz 9 ay süresince aylık olarak Ekim-Haziran döneminde yapılır. Her yeni eğitim ve öğretim yılında ilk kez bursiyer seçilen öğrencilerin ilk ödeme ilgili yılın Ocak ayı itibariyle başlar. İlgili dönemde ödeme yapılabilmesi için bursiyerlerimizin gerekli bilgi ve belge güncellemelerini yapmış olması gerekmektedir.

Bursiyerlerimiz belirtilen bankada kendi isimlerine TL hesabı açtırırlar. İşlemler (nakit çekme, EFT/havale) ilgi bankaya ait kart ile tüm ATM noktalarından masrafsız yapılabilmektedir. ATM noktaları dışında internet bankacılığıyla yine herhangi bir ücret ödemeden para transferinde gerçekleştirilebilmektedir.

BURSU KAZANAN ÖĞRENCİLER HANGİ BELGELERİ SUNACAK?

Bursiyer seçilen öğrencilere, bursiyer girişi kısmından istenilen evraklar belirtilir ve yüklenilmeleri sağlanır. Ardından posta yoluyla evrakların orjinali Anadolu Vakfı’ iletilir. Belgeler eksik ise işleme alınmaz ve öngörülen sürede belgelerin tamamı Anadolu Vakfı’na ulaşmadığı takdirde bursiyer hakkını kaybeder.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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