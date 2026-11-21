Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından 2026-2027 eğitim öğretim döneminde üniversite öğrencilerine verilecek yükseköğrenim bursu için alınan başvuruların değerlendirme sonuçları için geri sayım sürüyor. Peki, tarih belli oldu mu? VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ortaöğrenim burs başvuru sonuçlarının ilan edilmesi ardından yükseköğrenim burs başvuru sonuç sürecine yönelik araştırmalar hız kazandı. Üniversite öğrencilerini kapsayan yükseköğrenim burs başvuruları, 22-31 Ekim 2026 tarihleri arasında alınmıştı. Burs başvuruları geçerli olan adaylar arasından değerlendirme yapılacak, sonuçlar online sistem üzerinden duyurulacak.

Sonuçlara ilişkin açıklama... VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURU SONUÇ AÇIKLAMASI

VGM resmi duyurular ekranından yaptığı açıklamada değerlendirme sürecinin KYK burs sonuçlarının açıklandığı tarih olan 6 Kasım itibariyle başladığını duyurdu. Yayımlanan duyuruda, "2026-2027 Eğitim Yılı Yükseköğrenim Burs Başvuru değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanmış olup başvuru sonuçları ile ilgili duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır." denildi.

Geçtiğimiz yıl VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları 18 Kasım 2025 tarihinde ilan edilmişti, bu yıl da benzer şekilde sonuçların kasım ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.

BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları sonuçlar açıklandıktan hesap açım işlemlerinin tamamlanmasının ardından mümkün olan en kısa sürede ödenir. İlk burs ödemesi Ekim ayından, ödeme yapılan aya kadar geriye dönük olarak yapılır.

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