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Sosyalfest ’25 gençliği bilimle buluşturuyor!

Kaynak: HABER MERKEZİ
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Sosyalfest ’25 gençliği bilimle buluşturuyor!
Haberler Haberleri  / HABER MERKEZİ

Karabük Üniversitesi tarafından ikincisi 10-11 Ekim’de Ankara’da düzenlenecek olan Sosyal Bilimler Festivali ‘Sosyalfest 2025’ başvuruları başladı. Hedef, "Türkiye Sosyal Bilimler Hamlesi" vizyonuyla gençlerin sosyal bilimler alanında bu yıl da binlerce proje üretmesine öncülük etmek...

Türkiye’de ilk defa Karabük Üniversitesi tarafından hayata geçirilen ve dünyanın hem günümüz hem de gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik sosyal modeller üretmeyi hedefleyen Sosyalfest’25, sosyal bilimler alanında bugüne kadar yapılan en kapsamlı etkinlik olmasıyla dikkat çekiyor.  

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Geçen yıl ortaokul, lise ve yükseköğretimde okuyan gençler tarafından hazırlanan binlerce projenin yarıştığı ve 100 binden fazla katılımcının iştirak ettiği festivalin bu yıl çok daha geniş katılımlı olarak gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Türkiye Yüzyılı, İlahiyat, Türk Dünyası ve Sağlıkfest olmak üzere dört farklı kategoride düzenlenecek festival, adaylara toplam 30 başlıkta özgün model tasarımlarını sunma fırsatı tanıyor.

Türkiye’de öğrenim gören lise öğrencileri ile Türkiye ve Türk Devletleri Teşkilatı ülkeleri içerisinde eğitim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerinin başvurusuna açık olan Sosyalfest’25 sosyal model tasarım yarışması, ayrıca bazı kategorilerde serbest segment başlığı altındaki başvuruları da kabul ediyor.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Sosyal model tasarım yarışmasına gelen başvurular, ön değerlendirme sürecinde kör hakemlik sistemine göre özel olarak oluşturulan komisyonlar tarafından yarışma sürecindeki kriterleri karşılayan ve başvurular içinden en yüksek puanı alan ilk 15 model tasarımı nihai değerlendirmeye alınıyor.

Sosyalfest ’25 gençliği bilimle buluşturuyor! - 2. Resim

Sürecin ikinci aşamasında ise belirlenen diğer kriterlerin spesifik puanlama esaslarına göre değerlendirileceği çalışmalar içinden seçilen her bir kategori için ilk üç tasarım belirlenerek ödüllendiriliyor.

Başvuru ve değerlendirme süreci tamamen online olan ve adayların tek başına ya da takım halinde başvurabileceği Sosyalfest’25 model tasarım yarışmasına 1 Ağustos Cuma gününe kadar sosyalfest.org adresinden başvurulabilecek.

Sosyalfest ’25 gençliği bilimle buluşturuyor! - 3. Resim

Sosyalfest ’25 gençliği bilimle buluşturuyor! - 4. Resim

Kaynak: HABER MERKEZİ

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