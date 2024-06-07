Spotify uygulamasında kullanıcılar erişim problemi yaşadı (7 Haziran)
Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Müzik uygulaması olan Spotify'da bugün bağlantı sorunu yaşayan kullanıcılar çöktü mü, neden çalışmıyor merak ederken hata verdiğini ifade ettiler. Sosyal medyada yer alan paylaşımlara göre playlistler bir anda kayboluyor ve müzik duruyor gibi hatalar meydana geldi.
7 Haziran günü Spotify uygulamasında müzik dinleyen kullanıcılar müziğin bir anda kesilmesinin ardından sorun mu var, neden açılmıyor gibi sorulara cevap aradı.
SPOTİFY ÇÖKTÜ MÜ?
Bugün uygulamada bazı erişim problemleri meydana gelirken kullanıcılar X hesaplarından "müzik neden kapanıyor", "playlistler bir anda kayboluyor" gibi ifadelerde paylaşım yaptı.
Downdetector'da yer alan raporlar ise şöyle:
Düzenleyen: Sumru Tarhan - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi