Spotify uygulamasında kullanıcılar erişim problemi yaşadı (7 Haziran)

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 7 Haziran 2024 13:14 - Güncelleme: 7 Haziran 2024 13:18 - Güncelleme:

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Müzik uygulaması olan Spotify'da bugün bağlantı sorunu yaşayan kullanıcılar çöktü mü, neden çalışmıyor merak ederken hata verdiğini ifade ettiler. Sosyal medyada yer alan paylaşımlara göre playlistler bir anda kayboluyor ve müzik duruyor gibi hatalar meydana geldi.