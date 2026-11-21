Yılın son ayı yaklaşırken Spotify Wrapped bir kez daha müzikseverlerin gündeminde. Kullanıcılar, her yıl heyecanla beklenen bu özet sayesinde yıl boyunca en çok dinledikleri sanatçıları görebiliyor. Peki, Spotify Wrapped ne zaman yayımlanacak?

Kaydet a- | +A

Spotify Wrapped dönemi geldi çattı! Yılın sonuna yaklaşırken, dijital müzik platformunun geçtiğimiz 12 ay boyunca en çok dinlediğimiz şarkıları, sanatçıları, podcast'leri ve müzik türlerini içeren kişiselleştirilmiş bir özet sunmasına sadece sayılı gün kaldı. Müzik platformu, 5 Kasım'da kendi web sitesinde "Spotify Wrapped'inize Hazırlanın" şeklinde bir duyuru paylaştı.

Spotify Wrapped ne zaman yayımlanacak? Gözler Spotify 2026 özetinde

SPOTİFY WRAPPED NE ZAMAN?

Spotify, Wrapped'in tam olarak ne zaman çıkacağını hiçbir zaman önceden açıklamıyor; ancak elimizdeki verilerle mantıklı bir tahminde bulunabiliriz. 2021 yılından bu yana Wrapped, her zaman ya Kasım ayının son çarşambası ya da Aralık ayının ilk çarşambası yayınlandı. Buradan yola çıkarsak, Wrapped 2026'nın 25 Kasım veya 2 Aralık tarihlerinden birinde gelmesi muhtemel görünüyor.

SPOTİFY WRAPPED 2026 ÖZETİNİ ÖNCEDEN GÖREBİLİR MİSİNİZ?

Spotify Wrapped özetini önceden göremezsiniz. Ancak, uygulamanın sol köşesindeki profil resminize tıklayıp "Dinleme istatistikleri" (Listening stats) seçeneğine giderek son birkaç haftaya ait verilerinizi inceleyebilirsiniz. Burada en çok dinlediğiniz sanatçıları, en sevdiğiniz şarkıları ve geçtiğimiz ay boyunca her hafta kaç dakika müzik dinlediğinizi görebilirsiniz. Bu bilgiler, Wrapped özetinizin nasıl görüneceğine dair size bir fikir verebilir.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala