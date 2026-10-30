86 yaşındaki oyuncu Patrick Stewart 29 Ekim Çarşamba günü Los Angeles'taki evinde hayatını kaybetti. Shakespeare ve Dickens eserlerinden Star Trek ve X-Men ile tanınan Patrick Stewarn, çok sayıda Emmy ve Altın Küre ödülü kazanmıştı. Peki, Star Trek efsanesi Patrick Stewarn kimdir, neden öldü?

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Emmy ve Altın Küre ödüllü İngiliz oyuncu, yönetmen ve seslendirme sanatçısı Sir Patrick Stewart 13 Temmuz 1940 tarihinde dünyaya geldi. İlk halka açık performansını yerel bir kilisede sahnelenen Cinderella (Külkedisi) oyununda gerçekleştirdi. Televizyon çıkışını Coronation Street dizisinin bir bölümünde itfaiyeci rolüyle yaptı.Star Trek dizisinde ve ardından gelen filmlerde Kaptan Jean-Luc Picard'ı canlandırmasıyla çıkış yaptı.

"Hayvanların Üstün Güçleri : Avcılar" adlı belgeseli sunmuştur. Ayrıca belgeselin konusu Çekiç Başlı Köpek Balığı, Piton ve Engerek Yılanı gibi doğanın en inanılmaz duyu yeteneğine sahip avcılarını inceliyor konulu belgeseldir.

PATRİCK STEWARN NEDEN ÖLDÜ?

Stewart, 28 Ekim 2026 tarihinde Los Angeles'taki evinde 86 yaşında öldü. Ailesi, ölümünün Alzheimer hastalığı ve Lewy cisimcikli demans nedeniyle geçirdiği kısa süreli bir hastalığın ardından gerçekleştiğini belirtti.

| Kaynak: ÖZGE ÜLGER YİĞİT Editör : ÖZGE YİĞİT Kaynak: ÖZGE ÜLGER YİĞİT

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