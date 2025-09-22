Sumud filosu ne zaman varacak? Gazze’ye insani yardımların ulaşması bekleniyor

Sumud filosu ne zaman varacak vatandaşlar ve tüm dünya tarafından merakla takip ediliyor. Türkiye’den de yoğun katılımın olduğu filonun planlamaları ve son durumu netleşmeye başladı.

SUMUD FİLOSU NE ZAMAN VARACAK?

Küresel Sumud Filosu, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için Akdeniz’de ilerliyor. Türkiye de dahil olmak üzere 50’ye yakın ülkeden yüzlerce gönüllünün katıldığı filo, İsrail ablukasını kırmak ve bölgeye yardım ulaştırmak amacıyla yola çıktı.

Filonun koordinatörlüğünü yapan Hüseyin Durmaz, teknelerin Akdeniz’de önceden belirlenen rota ve konumda buluşacağını ve herhangi bir aksilik yaşanmaması durumunda yardımların önümüzdeki 1 hafta içinde Gazze’ye ulaşacağını açıkladı.

Filoda toplam 50 civarında tekne bulunurken Türkiye’den katılım halen en yüksek seviyede. Durmaz, mümkün olan en fazla geminin Gazze’ye ulaşmasının filonun temel hedefi olduğunu belirtti.

SUMUD FİLOSU GAZZE'YE ULAŞTI MI?

Henüz Sumud filosu Gazze’ye ulaşmadı. Teklif edilen rota ve planlamaya göre tekneler bir araya geldikten sonra bölgeye ilerleyecek. Durmaz, bazı teknelerde teknik ve lojistik sebeplerle gecikmeler yaşandığını ancak tüm filonun yola çıkışının sağlandığını söyledi.

İsrail’in müdahale girişimlerine rağmen, filonun muhtemel sabotaj ve manipülasyonlara karşı önlemler aldığı ve tüm dikkatini Gazze’ye ulaştırılacak insani yardımlara verdiği bildirildi.

Uluslararası alanda Türkiye, Bangladeş, Brezilya, Kolombiya, Endonezya, İrlanda, Libya, Malezya, Maldivler, Meksika, Pakistan, Katar, Umman, Slovenya, Güney Afrika ve İspanya dışişleri bakanları, filonun güvenliği ve sivil katılımcıların korunması konusunda endişelerini dile getirdi.

Böylece Küresel Sumud Filosu, önümüzdeki 1 hafta içinde Gazze’ye ulaşarak abluka altındaki bölgeye kritik insani yardımlar ulaştırmayı hedefliyor.