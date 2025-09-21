Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye ilerleyişi sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gazze'deki İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak için oluşturulan Küresel Sumud Filosu'nun bölgeye ilerleyişi sürüyor. Önümüzdeki günlerde İtalya'dan yola çıkan başka gemilerin de filoya katılması bekleniyor.

Küresel Sumud Filosu, Gazze Şeridi'ne doğru ilerleyişine devam ediyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı kırmayı ve bölgeye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu ilerleyişine devam ediyor. Malta'nın güneydoğusunda bulunan filo, İsrail güçleri tarafından muhtemel bir müdahaleye hazırlık olarak gece toplantıları ve şiddet içermeyen güvenlik tatbikatları gerçekleştiriyor. Önümüzdeki günlerde İtalya'dan yola çıkan başka gemilerin de filoya katılması bekleniyor.

Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye ilerleyişi sürüyor - 1. Resim

GRETA THUNBERG FİLONUN LİDERLİK KOMİTESİNDEN ÇIKARILDI

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, filonun liderlik komitesinden çıkarıldı. Thunberg'in Tunus'ta Küresel Sumud Filosu Yürütme Komitesi'nin bulunduğu Family adlı gemiden Alma adlı gemiye geçtiği aktarıldı. Thunberg yaptığı açıklamada, "Hepimizin bir rolü var. Benimki yönetim komitesinde değil, organizatör ve katılımcı olarak kalacağım" dedi.

Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye ilerleyişi sürüyor - 2. Resim

İSRAİL DAHA ÖNCE İKİ YARDIM GEMİSİNE EL KOYMUŞTU

Bu yıl uluslararası aktivistlerin İsrail'in Gazze'deki ablukasını kırmak için organize ettikleri Madleen gemisi, 9 Haziran'da İsrail ordusu tarafından Gazze'ye 185 kilometre mesafede uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahale ile engellenmişti. Bunun ardından organize edilen ve Gazze'deki sivillere insani yardım taşıyan Hanzala isimli yardım gemisi de 26 Haziran'da İsrail güçlerinin baskınına maruz kalmıştı.

