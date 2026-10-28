Süper Ballon d'Or ne zaman verilecek? B.O.A.T. (Ballon d'Or of All Time) ödülünü Ronaldo aldı!

Ballon d'Or'un 70. yılı kapsamında başlatılan B.O.A.T. oylamasıyla yeniden gündeme geldi. Taraftarların katılımıyla gerçekleştirilen oylamada Cristiano Ronaldo'nun 2008 yılında kazandığı Altın Top ödülü, tarihin en iyi Ballon d'Or sezonu seçildi. Peki, Süper Ballon d'Or ne zaman verilecek?

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France Football tarafından 1989 yılında takdim edilen tarihi kupa Süper Ballon d'Or o dönemde Alfredo Di Stefano'ya verilmişti. Peki, Süper Ballon d'Or ne zaman verilecek, B.O.A.T. ile arasındaki fark ne?

Süper Ballon dOr ne zaman verilecek? B.O.A.T. (Ballon dOr of All Time) ödülünü Ronaldo aldı!

SÜPER BALLON D'OR NE ZAMAN VERİLECEK?

Süper Ballon d'Or için yeni bir tören tarihi duyurulmadı. France Football tarafından 1989 yılında yalnızca bir kez verilen özel ödülün yeniden düzenleneceğine ilişkin resmi bir takvim de açıklanmadı.

Süper Ballon d'Or bir sezonun en iyi futbolcusunu belirlemek yerine uzun yıllara yayılan futbol başarılarını değerlendiren özel bir ödül olarak tarihe geçti. Aralık 1989'da gerçekleştirilen seçimde, önceki yıllarda Ballon d'Or kazanan önemli futbolcular arasından Alfredo Di Stefano ödüle layık görüldü.

Süper Ballon dOr ne zaman verilecek? B.O.A.T. (Ballon dOr of All Time) ödülünü Ronaldo aldı!

Real Madrid'in efsanevi oyuncusu Di Stefano, Johan Cruyff ve Michel Platini gibi futbol tarihine damga vuran isimleri geride bırakarak özel kupanın sahibi oldu. Aradan geçen yıllara rağmen ödülün ikinci kez verilmemesi, Süper Ballon d'Or'u futbolun en nadir ödüllerinden biri haline getirdi.

Süper Ballon dOr ne zaman verilecek? B.O.A.T. (Ballon dOr of All Time) ödülünü Ronaldo aldı!

B.O.A.T. ÖDÜLÜNÜ CRİSTİANO RONALDO KAZANDI

Ballon d'Or'un 70. yılı dolayısıyla başlatılan B.O.A.T. projesinde kazanan belli oldu. Organizasyonda taraftarlardan, kariyerlerinde Ballon d'Or ödülünü en az iki kez kazanmış futbolcuların Altın Top'u aldıkları sezonlar arasında seçim yapmaları istendi.

Oylamanın birincisi, Cristiano Ronaldo'nun 2008 yılında kazandığı Ballon d'Or oldu. Portekizli yıldızın Manchester United formasıyla gösterdiği performansla öne çıktığı sezon, taraftarlar tarafından tüm zamanların en iyi Altın Top sezonu olarak seçildi.

Lionel Messi'nin 2012 yılında kazandığı Ballon d'Or ise sıralamada ikinci sırada yer aldı. Ronaldo'nun 2017 ve 2016 yıllarındaki ödüllü sezonları da ilk sıralarda kendine yer buldu.

Süper Ballon dOr ne zaman verilecek? B.O.A.T. (Ballon dOr of All Time) ödülünü Ronaldo aldı!

B.O.A.T. İLE SÜPER BALLON D'OR ARASINDAKİ FARK NEDİR?

B.O.A.T. organizasyonu Ballon d'Or'un 70. yılı için hayata geçirilen ve taraftarların katılımına dayanan dijital bir oylama. Katılımcılar, daha önce Ballon d'Or kazanmış belirli futbolcuların ödülü aldıkları sezonlar arasında tercih yapıyor.

Süper Ballon dOr ne zaman verilecek? B.O.A.T. (Ballon dOr of All Time) ödülünü Ronaldo aldı!

Süper Ballon d'Or ise France Football tarafından 1989 yılında verilen fiziksel ve resmi bir ödüldü. Özel kupada amaç, önceki dönemlerin önde gelen Ballon d'Or kazananlarını değerlendirerek futbol tarihinin en büyük isimlerinden birini seçmekti.



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