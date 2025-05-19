Süper Lig'de hangi takımlar yükseldi, küme düştü? 2024-2025 Süper Lig sezonu

Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonu son haftalara girerken küme düşen ve yükselen takımlar belli oluyor. Büyük bir rekabete sahne olan 2024-2025 Süper lig sezonunda küme düşme ve 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek takımlar merak ediliyor.

Futbol heyecanı, 2024-2025 Trendyol Süper Lig ve 1. Lig sezonlarının son haftalarında. Küme düşme hattında ve üst lige yükselme mücadelesinde yaşanan çekişme, taraftarları ekran başına kilitliyor.

SÜPER LİG'DE HANGİ TAKIMLAR YÜKSELDİ?

Trendyol 1. Lig’de 2024-2025 sezonu, Süper Lig’e yükselme mücadelesiyle büyük bir rekabete sahne oldu. Kocaelispor, sezonu lider tamamlayarak Süper Lig’e çıkan ilk takım oldu. Gençlerbirliği ise sezonu ikinci sırada bitirerek Süper Lig’e yükselen ikinci takım oldu.

Play-off mücadeleleri ise devam ediyor. 3. ila 7. sıradaki takımlar arasında oynanacak maçlar, Süper Lig’e çıkacak son takımı belirleyecek.

Sakaryaspor, Çorum FK ve Bodrumspor gibi ekipler, play-off’larda öne çıkan adaylar arasında. 30 Mayıs 2025’te oynanacak final maçıyla sonuçlanacak.

SÜPER LİG'DE HANGİ TAKIMLAR KÜME DÜŞTÜ?

Trendyol Süper Lig’de küme düşme hattı, son haftalarda rekabete sahne oldu. Adana Demirspor ve Hatayspor, daha önce küme düşmesi kesinleşen ilk iki takım olurken Sivasspor, 36. haftada Samsunspor’a 1-0 yenilerek küme düşen üçüncü takım oldu.

Sivasspor, 37. haftayı bay geçecek ve son haftada Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Dördüncü ve son küme düşecek takım ise henüz belli değil. Çaykur Rizespor, Alanyaspor ve Bodrumspor, düşme hattında mücadele eden ekipler arasında yer alıyor.

SÜPER LİG’E KAÇ TAKIM ÇIKACAK?

Trendyol 1. Lig’den 2024-2025 sezonunda Süper Lig’e toplam üç takım yükselecek. Kocaelispor ve Gençlerbirliği, doğrudan yükselmeyi garantilerken üçüncü takım play-off maçlarıyla belirlenecek.

Play-off sistemi, 3. ila 7. sıradaki takımların tek maçlı çeyrek final, çift maçlı yarı final ve tek maçlı final maçlarıyla işliyor.

Play-off’larda 3. sıradaki takım doğrudan finale yükselirken 4. ile 7., 5. ile 6. takımlar çeyrek finalde eşleşiyor.