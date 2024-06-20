Süper Lig'de transfer sezonu 13 Eylül'de sona erecek
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Şampiyonluk yarışının olduğu Süper Lig'de takımlar kadrolarını güçlendirmek için oyuncularla görüşmeler yapıyor. Son zamanlarda gündemde yer alan Batshuayi transferinde de görüşmeler devam ederken ne zaman bitecek, sezon son tarihi nedir merak edildi. İşte tarihler...
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ta oyuncu arayışı son hızıyla devam ederken taraftarlar birinci dönemin ne zaman başlayıp biteceğini araştırmaya başladı. TFF'nin açıklamasına göre birinci ve ara dönem tarihleri de netleşti.
SÜPER LİG TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?
Ligde birinci dönem 24 Haziran'da başlarken 13 Eylül'de sona erecek. Ara sezon ise 13 Ocak 2025'te başlayıp 11 Şubat'ta bitecek.
LİGDE HARCAMA LİMİTLERİ NE KADAR?
TFF tarafından yapılan açıklama ile beraber harcama limitleri belli oldu.
Takım
H. Limiti
1. Galatasaray
2.644.102.521
2. Fenerbahçe
2.526.984.489
3. Trabzonspor
1.460.956.228
4. RAMS Başakşehir
703.645.930
5. Kasımpaşa
246.647.933
6. Beşiktaş
1.438.325.012
7. EMS Yapı Sivasspor
339.337.141
8. Corendon Alanyaspor
527.560.920
9. Çaykur Rizespor
1.088.924.256
10. Bitexen Antalyaspor
378.630.138
11. Gaziantep FK
263.295.534
12. Adana Demirspor
388.377.428
13. Yılport Samsunspor
282.873.056
14. Mondihome Kayserispor
641.034.478
15. Atakaş Hatayspor
456.152.292
16. TÜMOSAN Konyaspor
483.286.174
17. Eyüpspor
430.566.493
18. Göztepe
430.566.493
19. Bodrumspor
430.566.493
Kaynak: Türkiye Gazetesi