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Süper Lig'de transfer sezonu 13 Eylül'de sona erecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Süper Lig&#039;de transfer sezonu 13 Eylül&#039;de sona erecek

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şampiyonluk yarışının olduğu Süper Lig'de takımlar kadrolarını güçlendirmek için oyuncularla görüşmeler yapıyor. Son zamanlarda gündemde yer alan Batshuayi transferinde de görüşmeler devam ederken ne zaman bitecek, sezon son tarihi nedir merak edildi. İşte tarihler...

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ta oyuncu arayışı son hızıyla devam ederken taraftarlar birinci dönemin ne zaman başlayıp biteceğini araştırmaya başladı. TFF'nin açıklamasına göre birinci ve ara dönem tarihleri de netleşti.

SÜPER LİG TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?

Ligde birinci dönem 24 Haziran'da başlarken 13 Eylül'de sona erecek. Ara sezon ise 13 Ocak 2025'te başlayıp 11 Şubat'ta bitecek.

Süper Lig'de transfer sezonu 13 Eylül'de sona erecek - 1. Resim

LİGDE HARCAMA LİMİTLERİ  NE KADAR?

TFF tarafından yapılan açıklama ile beraber harcama limitleri belli oldu.

Takım

H. Limiti

 

 
 

1. Galatasaray

2.644.102.521

 

 

2. Fenerbahçe

2.526.984.489

 

 

3. Trabzonspor

1.460.956.228

 

 

4. RAMS Başakşehir

703.645.930

 

 

5. Kasımpaşa

246.647.933

 

 

6. Beşiktaş

1.438.325.012

 

 

7. EMS Yapı Sivasspor

339.337.141

 

 

8. Corendon Alanyaspor

527.560.920

 

 

9. Çaykur Rizespor

1.088.924.256

 

 

10. Bitexen Antalyaspor

378.630.138

 

 

11. Gaziantep FK

263.295.534

 

 

12. Adana Demirspor

388.377.428

 

 

13. Yılport Samsunspor

282.873.056

 

 

14. Mondihome Kayserispor

641.034.478

 

 

15. Atakaş Hatayspor

456.152.292

 

 

16. TÜMOSAN Konyaspor

483.286.174

 

 

17. Eyüpspor

430.566.493

 

 

18. Göztepe

430.566.493

 

 

19. Bodrumspor

430.566.493

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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