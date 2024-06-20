Süper Lig'de transfer sezonu 13 Eylül'de sona erecek

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Haziran 2024 17:15 - Güncelleme: 20 Haziran 2024 17:24 - Güncelleme:

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Şampiyonluk yarışının olduğu Süper Lig'de takımlar kadrolarını güçlendirmek için oyuncularla görüşmeler yapıyor. Son zamanlarda gündemde yer alan Batshuayi transferinde de görüşmeler devam ederken ne zaman bitecek, sezon son tarihi nedir merak edildi. İşte tarihler...