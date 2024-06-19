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TFF Süper Lig transfer sezonu 24 Haziran'da başlayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TFF Süper Lig transfer sezonu 24 Haziran&#039;da başlayacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de yeni sezon heyecanına kısa süre kala taraftarlar transfer sezonu ne zaman başlıyor merak etmeye başladı. Takımlarını güçlendirmek için yapılan transferler yakından takip edilirken birinci dönem hangi tarihte başlayacak araştırıldı. İşte TFF'nin açıklamasına göre transfer dönemi tarihleri...

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de transfer sezonu heyecanı başlıyor. Sezonun başlamasına az bir süre kalmasıyla beraber taraftarlar TFF'nin açıkladığı tarihi araştırmaya başladı.

SÜPER LİG TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre birinci dönem 24 Haziran'da başlarken, 13 Eylül 2024 tarihinde bitecek.

Ara sezon ise 13 Ocak 2025'te başlarken 11 Şubat'ta sona erecek.

TFF Süper Lig transfer sezonu 24 Haziran'da başlayacak - 1. Resim

HARCAMA LİMİTLERİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, limitleri bugün açıkladı. Buna göre, Galatasaray en fazla harcama limitine sahip olurken ikinci sırada Fenerbahçe yer aldı.

Tablo şöyle:

Takım

H. Limiti

Yüzde 30 Sapma Dahil H. Limiti

 
 

1. Galatasaray

2.644.102.521

3.437.333.278

 

2. Fenerbahçe

2.526.984.489

3.285.079.836

 

3. Trabzonspor

1.460.956.228

1.899.243.096

 

4. RAMS Başakşehir

703.645.930

914.739.709

 

5. Kasımpaşa

246.647.933

320.642.313

 

6. Beşiktaş

1.438.325.012

1.869.822.515

 

7. EMS Yapı Sivasspor

339.337.141

441.138.284

 

8. Corendon Alanyaspor

527.560.920

685.829.196

 

9. Çaykur Rizespor

1.088.924.256

1.415.601.532

 

10. Bitexen Antalyaspor

378.630.138

492.219.179

 

11. Gaziantep FK

263.295.534

342.284.194

 

12. Adana Demirspor

388.377.428

504.890.656

 

13. Yılport Samsunspor

282.873.056

367.734.972

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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