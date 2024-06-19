TFF Süper Lig transfer sezonu 24 Haziran'da başlayacak

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Haziran 2024 15:41 - Güncelleme: 19 Haziran 2024 15:46 - Güncelleme:

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Süper Lig'de yeni sezon heyecanına kısa süre kala taraftarlar transfer sezonu ne zaman başlıyor merak etmeye başladı. Takımlarını güçlendirmek için yapılan transferler yakından takip edilirken birinci dönem hangi tarihte başlayacak araştırıldı. İşte TFF'nin açıklamasına göre transfer dönemi tarihleri...