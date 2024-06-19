TFF Süper Lig transfer sezonu 24 Haziran'da başlayacak
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Süper Lig'de yeni sezon heyecanına kısa süre kala taraftarlar transfer sezonu ne zaman başlıyor merak etmeye başladı. Takımlarını güçlendirmek için yapılan transferler yakından takip edilirken birinci dönem hangi tarihte başlayacak araştırıldı. İşte TFF'nin açıklamasına göre transfer dönemi tarihleri...
Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de transfer sezonu heyecanı başlıyor. Sezonun başlamasına az bir süre kalmasıyla beraber taraftarlar TFF'nin açıkladığı tarihi araştırmaya başladı.
SÜPER LİG TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre birinci dönem 24 Haziran'da başlarken, 13 Eylül 2024 tarihinde bitecek.
Ara sezon ise 13 Ocak 2025'te başlarken 11 Şubat'ta sona erecek.
HARCAMA LİMİTLERİ BELLİ OLDU
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, limitleri bugün açıkladı. Buna göre, Galatasaray en fazla harcama limitine sahip olurken ikinci sırada Fenerbahçe yer aldı.
Tablo şöyle:
Takım
H. Limiti
Yüzde 30 Sapma Dahil H. Limiti
1. Galatasaray
2.644.102.521
3.437.333.278
2. Fenerbahçe
2.526.984.489
3.285.079.836
3. Trabzonspor
1.460.956.228
1.899.243.096
4. RAMS Başakşehir
703.645.930
914.739.709
5. Kasımpaşa
246.647.933
320.642.313
6. Beşiktaş
1.438.325.012
1.869.822.515
7. EMS Yapı Sivasspor
339.337.141
441.138.284
8. Corendon Alanyaspor
527.560.920
685.829.196
9. Çaykur Rizespor
1.088.924.256
1.415.601.532
10. Bitexen Antalyaspor
378.630.138
492.219.179
11. Gaziantep FK
263.295.534
342.284.194
12. Adana Demirspor
388.377.428
504.890.656
13. Yılport Samsunspor
282.873.056
367.734.972
Kaynak: Türkiye Gazetesi