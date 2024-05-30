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Süper Lig'e yükselme maçı olan Sakaryaspor - Bodrum FK karşılaşması bu akşam Yeni Adana Stadı'nda oynayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Süper Lig&#039;e yükselme maçı olan Sakaryaspor - Bodrum FK karşılaşması bu akşam Yeni Adana Stadı&#039;nda oynayacak
Sakaryaspor, Bodrumspor, Trendyol 1. Lig, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol 1. Lig play-off final maçında 30 Mayıs günü Sakaryaspor ile Bodrumspor karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmaya saatler kala nerede, ne zaman oynanacak araması yapıldı. Maçı takip etmek isteyen taraftarlar saat kaçta başlayacağını araştırırken mücadeleyi yönetecek hakem de belli oldu.

Süper Lig'e yükselecek olan takımın belli olacağı Trendyol 1. Lig play off finaline kısa süre kala taraftarlar mücadelenin oynanacağı stadyumu ve yönetecek hakemi araştırmaya başladı. İşte muhtemel 11'ler hakkında...

Sakaryaspor - Bodrumspor mücadelesi 30 Mayıs günü 20.00'da başlayacak. Heyecanla beklenen karşılaşma Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve kazanan ekip, Süper Lig'de yarışmaya hak kazanacak.

Karşılaşmanın hakemi Abdulkadir Bitigen olurken yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Mustafa Savranlar yapacak. 4. hakem ise Cihan Aydın olacak.

Süper Lig'e yükselme maçı olan Sakaryaspor - Bodrum FK karşılaşması bu akşam Yeni Adana Stadı'nda oynayacak - 1. Resim

Sakaryaspor, 11 sezon mücadele ettiği Süper Lig'de en son 2006-2007 sezonunda yer aldı. 1997-1998, 2000-2001, 2005-2006, 2007-2008 ve 2022-2023 tarihlerinde play off karşılaşması oynayan takım, 1997-1998 ve 2005-2006 sezonlarında Süper Lig'e yükselme hakkı kazandı.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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