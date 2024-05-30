Süper Lig'e yükselme maçı olan Sakaryaspor - Bodrum FK karşılaşması bu akşam Yeni Adana Stadı'nda oynayacak

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 30 Mayıs 2024 09:00 - Güncelleme: 30 Mayıs 2024 09:10 - Güncelleme:

Sakaryaspor, Bodrumspor, Trendyol 1. Lig, Haber

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Trendyol 1. Lig play-off final maçında 30 Mayıs günü Sakaryaspor ile Bodrumspor karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmaya saatler kala nerede, ne zaman oynanacak araması yapıldı. Maçı takip etmek isteyen taraftarlar saat kaçta başlayacağını araştırırken mücadeleyi yönetecek hakem de belli oldu.