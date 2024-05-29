Dev finalin hakemi açıklandı! Bodrum FK ile Sakaryaspor, Süper Lig için oynayacak
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
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Türkiye Futbol Federasyonu, Sakaryaspor ile Bodrum FK arasında oynanacak olan 1. Lig play-off final maçını Abdulkadir Bitigen'in yöneteceğini açıkladı.
Sakaryaspor ile Bodrumspor, yarın akşam Adana'da oynanacak 1. Lig play-off finalinde kozlarını paylaşacak.
Kazanan takımın Süper Lig'e çıkacağı mücadele saat 20.00'de başlayacak.
TFF'den yapılan açıklamada Trendyol 1. Lig play-off final maçında Abdülkadir Bitigen'in düdük çalacağı belirtildi.
Bitigen'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Mustafa Savranlar yapacak. Mücadelede 4. hakem olarak ise Cihan Aydın görev alacak.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor