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Dev finalin hakemi açıklandı! Bodrum FK ile Sakaryaspor, Süper Lig için oynayacak

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Dev finalin hakemi açıklandı! Bodrum FK ile Sakaryaspor, Süper Lig için oynayacak
Sakaryaspor, Bodrumspor, Tff, Haber

Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu, Sakaryaspor ile Bodrum FK arasında oynanacak olan 1. Lig play-off final maçını Abdulkadir Bitigen'in yöneteceğini açıkladı.

Sakaryaspor ile Bodrumspor, yarın akşam Adana'da oynanacak 1. Lig play-off finalinde kozlarını paylaşacak.

Kazanan takımın Süper Lig'e çıkacağı mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Dev finalin hakemi açıklandı! Bodrum FK ile Sakaryaspor, Süper Lig için oynayacak - 1. Resim

TFF'den yapılan açıklamada  Trendyol 1. Lig play-off final maçında Abdülkadir Bitigen'in düdük çalacağı belirtildi.

Bitigen'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Mustafa Savranlar yapacak. Mücadelede 4. hakem olarak ise Cihan Aydın görev alacak.

Düzenleyen:  - Spor
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