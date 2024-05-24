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Süper Lig'e çıkan son takım belli oluyor! Sakaryaspor - Bodrum FK finalde karşılaşacak

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Süper Lig&#039;e çıkan son takım belli oluyor! Sakaryaspor - Bodrum FK finalde karşılaşacak
Tff 1. Lig, Play-Off, Haber

Spor Haberleri

TFF 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK, play-off 2.tur rövanşında Ahlatcı Çorum FK'yı eleyerek Sakaryaspor ile finalde eşleşti.

TFF 1. Lig play-off 2. tur rövanşında normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 tamamlanan müsabakada penaltı atışları sonucunda Ahlatcı Çorum FK'ye 5-4 üstünlük kuran Bodrum FK, finalde Sakaryaspor'un rakibi oldu.

Çorum'daki ilk karşılaşma 1-1 tamamlanmıştı.

Bodrum FK, üst üste ikinci kez play-off finaline çıkacak. Kazanacak takımını Süper Lig vizesi alacağı Sakaryaspor-Bodrum FK karşılaşması 30 Mayıs Perşembe günü Yeni Adana Stadı'nda oynanacak.

Süper Lig'e çıkan son takım belli oluyor! Sakaryaspor - Bodrum FK finalde karşılaşacak - 1. Resim

BODRUM FK - ÇORUM FK MAÇ KADROLARI

Bodrum FK: Sousa, Celuska, Samet Yalçın (Dk. 105 Tunahan AKpınar), Kenan Özer (Dk. 81 Haqı Osman, Dk. 91 Ege Birsel), Ahmet Aslan, Üzeyir Ergün, Mohammed, Ali Aytemur, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 72 Celal Dumanlı), Cenk Şen, Burak Çoban (Dk. 90 Brazao)

Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat (Dk. 99 Ologo), Landre, Toure, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak (Dk. 63 Hakan Barış), Verheydt (Dk. 114 Ahmet Sağat), Nalepa, Eren Aydın, Geraldo (Dk. 84 Suat Kaya), Erkan Kaş

Sarı kartlar: Dk.17 Verheydt, Dk. 38 Geraldo, Dk. 65 Ferhat Yazgan, Dk. 73 Eren Aydın, Dk. 105 Ologo (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 67 Mohammed, Dk. 90 Brazao, Dk. 105 Celal Dumanlı (Bodrum FK)

Kırmızı kart: Dk. 105 Eren Aydın (Ahlatcı Çorum FK)

Düzenleyen:  - Spor
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