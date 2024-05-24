Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Ergin Ataman: Fenerbahçe ile maça çıkmak için değil, kupayı kazanmak için geldik

Ergin Ataman: Fenerbahçe ile maça çıkmak için değil, kupayı kazanmak için geldik

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Ergin Ataman: Fenerbahçe ile maça çıkmak için değil, kupayı kazanmak için geldik
Panathinaikos, Fenerbahçe, Ergin Ataman, Haber

Spor Haberleri

Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'de Fenerbahçe Beko'yu geçerek finale yükseldi. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Ergin Ataman, şampiyon olmaya geldiklerini açıkladı.

THY Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Fenerbahçe Beko'yu 73-57 mağlup ederek finale yükselen Panathinaikos'ta başantrenör Ergin Ataman, "Bir Türk spor adamının finale yükselmesinden dolayı mutluluk yaşayan birçok vatandaşımız olduğunu biliyorum ve hepsine teşekkür ediyorum." dedi.

Berlin'deki Uber Arena'da oynanan mücadelenin ardından Türkiye'den gelen basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ataman, 51-50'den sonra savunmada çok iyi olduklarını vurguladı.

Ergin Ataman: Fenerbahçe ile maça çıkmak için değil, kupayı kazanmak için geldik - 1. Resim

ERGİN ATAMAN: KUPA KAZANMAK İÇİN GELDİK

Defansif anlamda çok iyi olduklarını dile getiren Ataman, "İyi savunma yaparsanız her maçı kazanırsınız. Bir maçımız daha var. Biz buraya Fenerbahçe ile maça çıkmak için değil, kupayı kazanmak için geldik. Bir yarı final maçı nasıl oynanmalıysa öyle oynadık. Wilbekin'e ikili sıkıştırmalar yaptık. Sarunas Jasikevicius böyle durumlarda 5 kısaya dönüyor. Biz de o anlarda alan savunmasına geçtik ki çok yapmadığımız bir şey. Oyuncularımı kutluyorum. 12 yıl sonra Dörtlü Final'de oynayıp bu kadar tecrübeli davranmak kolay değil." ifadelerini kullandı.

Taraftarın da takımı olumlu etkilediğini söyleyen Ataman, şöyle konuştu:

"Bugün 4-5 bin Panathinaikos taraftarı vardı ama pazar günü burayı Oaka'ya çevireceğiz. Bir Türk spor adamının finale yükselmesinden dolayı mutluluk yaşayan birçok vatandaşımız olduğunu biliyorum ve hepsine teşekkür ediyorum."

Düzenleyen:  - Spor
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına 1 komiser daha tutuklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe'yi eleyen Panathinaikos finalde! Ergin Ataman 12 yıl sonra bir ilke imza attı - SporFenerbahçe Beko, Ergin Ataman'lı Panathinaikos'a elendiA Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu açıklandı! Listede sürpriz futbolcular var - SporA Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu açıklandıOlay küfürler sonrası harekete geçildi! Galatasaray, Fenerbahçe derbisi için TFF'ye başvurdu - SporOlay küfürler sonrası harekete geçildi! Galatasaray, Fenerbahçe derbisi için TFF'ye başvurduAziz Yıldırım'ın yeni stadyum projesi açıklandı! Kadıköy'de Alman modeli uygulanacak - SporAziz Yıldırım'ın yeni stadyum projesi ortaya çıktıSalonda izdiham çıktı! Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı gecikmeli başladı - SporSalonda izdiham çıktı! Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı gecikmeli başladıDünya futboluna damga vuruyor! Hakan Çalhanoğlu yılın en iyisi seçildi - SporDünya futboluna damga vuruyor! Hakan Çalhanoğlu yılın en iyisi seçildi
Sonraki Haber Yükleniyor...