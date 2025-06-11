Survivor 3. ve 4. finalist kim oldu? 10 Haziran Survivor elenen isim

TV8'in fenomen yarışması Survivor 2025 All Star'da finalistler belli oldu. İlk iki finalistin ardından Survivor 3. ve 4. finalist 10 Haziran akşamı oynanan final oyunlarının ardından belli oldu. Ardından 10 Haziran Survivor elenen isim de netlik kazandı.

Survivor 2025 All Star-Gönüllüler sezonu, TV8 ekranlarında milyonları ekran başına kilitleyen bir final haftasıyla sona yaklaşıyor. Dominik Cumhuriyeti’nde aylardır süren zorlu mücadelelerin ardından, 10 Haziran akşamı gerçekleşen düellolarla son finalist belli oldu. Survivor 3. ve 4. finalistler kim oldu elenen isimle birlikte merak ediliyor.

SURVİVOR 3. VE 4. FİNALİST KİM OLDU?

Survivor 2025 All Star’da final koltuklarına oturan son iki isim, 10 Haziran akşamı oynanan düelloların ardından netleşti.

Volkan Çetinkaya, güçlü performansıyla Sevgi İme’yi eleyerek üçüncü finalist olmayı başardı. Ayşe Yüksel ise Sevgi ile girdiğimücadelede galip gelerek dördüncü ve son finalist olarak adını İstanbul’daki büyük finale yazdırdı.

Daha önce Batuhan Karacakaya ilk finalist, Adem Kılıç ise ikinci finalist olarak belirlenmişti.

Finalistler, 11-13 Haziran’da İstanbul Beykoz Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Yerleşkesi’nde düzenlenecek büyük finalde şampiyonluk için ter dökecek.

10 HAZİRAN SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

10 Haziran 2025 akşamı yayınlanan Survivor All Star bölümünde, final öncesi son eleme gerçekleşti. Sevgi İme yarışmaya veda etti. Volkan Çetinkaya ve Ayşe Yüksel ile girdiği düellolarda istediği skoru elde edemeyen Sevgi, finale bir adım kala elendi.

Survivor 2025’in final öncesi son vedasının ardından gözler artık İstanbul’daki büyük finale çevrildi. 13 Haziran akşamı şampiyonun belli olacağı final, TV8 ekranlarında yayınlanacak.

SURVİVOR 2025 ALL STAR FİNALİSTLERİ KİMLER?

Survivor 2025 All Star’ın finalistleri Batuhan Karacakaya, Adem Kılıç, Volkan Çetinkaya ve Ayşe Yüksel oldu. Batuhan ilk, Adem ikinci, Volkan üçüncü ve Ayşe dördüncü finalist olarak İstanbul’daki büyük finale katılmaya hak kazandı.