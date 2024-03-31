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Survivor bu akşam seçim nedeniyle ekranlara gelmeyecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Survivor bu akşam seçim nedeniyle ekranlara gelmeyecek

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

31 Mart akşamı Survivor yarışması TV8 ekranlarında yer almayacak. Programın seyircileri neden olmadığını araştırmaya başladı. Pazar günü gerçekleşen yerel seçim sebebiyle yarışma bugün yayınlanmayacak.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor programının bugün yayın akışında yer almaması üzerine izleyiciler neden yok sorusunu araştırdı. 31 Mart akşamı yarışma ekranlara yerel seçim nedeniyle yayınlanmıyor. Yayın akışında Çarkıfelek yarışma yer almakta.

SURVİVOR BU AKŞAM NEDEN YOK?

Sevilerek takip edilen Survivor Türkiye yarışması 31 Mart akşamı yerel seçimin gerçekleşmesinden dolayı yeni bölüm yayınlamayacak. Yayın akışında ise Çarkıfelek yarışma yer aldı. Programında Pazartesi günü yayınlanması bekleniyor.

Survivor bu akşam seçim nedeniyle ekranlara gelmeyecek - 1. Resim

TV8 YAYIN AKIŞI 31 MART

08.00 |  Türkiye'nin Doktorları 

09.00 | Kırmızı Oda

10.00 | Gazete Magazin

14.15 | Cevap Ver Türkiye

16.30 |  Çarkıfelek

18.00 | "Panathinaikos - PAOK" Yunanistan Süper Lig 

20.00 | Çarkıfelek

22.45 | Cevap Ver Türkiye 

00.30 | Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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