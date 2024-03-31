Survivor bu akşam seçim nedeniyle ekranlara gelmeyecek

İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Enver Yılmaz yüzde kaç oy aldı? Ordu'da kim önde?

YRP Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Kasım Gülpınar yüzde kaç oy aldı? Şanlıurfa'da hangi parti önde?

Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli ilk sonuçlara göre yüzde kaç oy aldı?

Mühür evet mi yazar tercih mi? Oylar geçersiz sayılır mı YSK açıkladı

Muhtar oy pusulasında mühür olması geçersiz sayılmasına neden olmaz