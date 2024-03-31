Survivor bu akşam seçim nedeniyle ekranlara gelmeyecek
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
31 Mart akşamı Survivor yarışması TV8 ekranlarında yer almayacak. Programın seyircileri neden olmadığını araştırmaya başladı. Pazar günü gerçekleşen yerel seçim sebebiyle yarışma bugün yayınlanmayacak.
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor programının bugün yayın akışında yer almaması üzerine izleyiciler neden yok sorusunu araştırdı. 31 Mart akşamı yarışma ekranlara yerel seçim nedeniyle yayınlanmıyor. Yayın akışında Çarkıfelek yarışma yer almakta.
SURVİVOR BU AKŞAM NEDEN YOK?
Sevilerek takip edilen Survivor Türkiye yarışması 31 Mart akşamı yerel seçimin gerçekleşmesinden dolayı yeni bölüm yayınlamayacak. Yayın akışında ise Çarkıfelek yarışma yer aldı. Programında Pazartesi günü yayınlanması bekleniyor.
TV8 YAYIN AKIŞI 31 MART
08.00 | Türkiye'nin Doktorları
09.00 | Kırmızı Oda
10.00 | Gazete Magazin
14.15 | Cevap Ver Türkiye
16.30 | Çarkıfelek
18.00 | "Panathinaikos - PAOK" Yunanistan Süper Lig
20.00 | Çarkıfelek
22.45 | Cevap Ver Türkiye
00.30 | Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular
Kaynak: Türkiye Gazetesi