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Survivor eleme adayı kim oldu? 26 Mayıs Survivor dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Survivor eleme adayı kim oldu? 26 Mayıs Survivor dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Survivor All Star 2025’te final hattına sayılı günler kala rekabet daha da sertleşti. 26 Mayıs Pazartesi akşamı yayınlanan son bölümde, haftanın üçüncü dokunulmazlık mücadelesi ve ardından gerçekleşen ada konseyiyle yeni eleme adayları belli oldu. Survivor eleme adayı kim oldu sorusu ise izleyenlerin gündeminde yerini aldı.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star 2025’in büyük finale adım adım yaklaşıldığı haftasında, eleme heyecanı her zamankinden daha sert yaşandı. 26 Mayıs Pazartesi akşamı ekranlara gelen son bölümde, ada konseyinde All Star takımı bir kez daha dokunulmazlık oyununu kaybetmenin getirdiği stresle yüzleşti.

Survivor eleme adayı kim oldu? 26 Mayıs Survivor dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu! - 1. Resim

Kırmızı takım, haftayı kayıplarla tamamladıktan sonra bir kez daha bir isim için oylamaya gitti. Yapılan oylama sonucunda, haftanın üçüncü eleme adayı olarak Survivor’ın tecrübeli isimlerinden Adem belirlendi.

Adem dördüncü eleme adayını belirleme hakkını kullanarak eleme potasına rakip olarak Hikmet’i gönderdi. Bu haftaki eleme potasında Aycan, Sema, Adem ve Hikmet olmak üzere dört güçlü isim yer aldı.

Survivor eleme adayı kim oldu? 26 Mayıs Survivor dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu! - 2. Resim

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Haftanın son dokunulmazlık oyunu, büyük final öncesi takımlar arasında son derece kritik bir mücadeleye sahne oldu. All Star ve Gönüllüler takımları, 26 Mayıs akşamında karşı karşıya geldiği dokunulmazlık oyununda kıran kırana bir rekabet sergiledi. Hız, denge ve stratejinin ön plana çıktığı oyunda skor uzun süre başa baş gitti.

İlk etapta iki takımın eşit skorlarla devam ettiği karşılaşma, “en iyiler mücadelesi”ne taşındı. Final anında Sema ve Batuhan parkurda karşı karşıya geldi. Nefeslerin tutulduğu mücadelede Batuhan’ın aldığı kritik sayı Gönüllüler takımına galibiyeti getirdi. 

Survivor eleme adayı kim oldu? 26 Mayıs Survivor dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu! - 3. Resim

SURVIVOR DÜELLO EŞLEŞMELERİ NETLEŞTİ

Haftanın dördüncü dokunulmazlık oyunu oynanmadığı için doğrudan bireysel performansa dayalı olarak eleme eşleşmeleri belirlendi. Dört yarışmacının eleme potasında yer almasının ardından, performans sıralaması baz alınarak düello eşleşmeleri açıklandı. Adem ile Aycan, Hikmet ile Sema eşleşmeleri açıklandı.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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