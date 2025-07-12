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TMSF'de yeniden Fatih Rüştü Karakaş dönemi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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TMSF&#039;de yeniden Fatih Rüştü Karakaş dönemi
TMSF, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Resmi Gazete, Atama, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayınladı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı yeniden Fatin Rüştü Karakaş oldu.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Kurulu Başkanlığına yeniden Fatin Rüştü Karakaş atandı.

Atamaya ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Aynı kararla Yusuf Öksüzömer'in de yeniden TMSF üyeliğine ataması yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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