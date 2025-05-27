500 binden fazla taşı eliyle kesti, 140 günde halı gibi dokudu! Görenler hayran oluyor

Mozaik sanatçısı Serap Akgöl'ün 500 binden fazla taşı işleyerek, 140 günde ortaya çıkardığı çalışmayla görenleri hayran bıraktı. 'Doğu'nun Kraliçesi Antakya' adlı eserini Hatay'a kazandıran Akgöl, "bütün taşları tek tek elimde kestim" diyerek çalışmasının detaylarını anlattı.

Asrın felaketinde yıkım yaşayan Hatay'da depremzede sanatçıların, sanatlarını icra etmeleri ve kültürel bir nokta oluşturmaları için Hatay Valiliği harekete geçmişti.

Defne ilçesine 'Kültür Sanat Çarşısı' inşa edilmiş, bölgenin kültürünü yansıtmak ve yaşatmak için kurulan çarşıda atölyeler kurulmuştu.

Burada bulunan mozaik sanatçısı Serap Akgöl, çarşının giriş kapısına devasa mozaik yaptı.

Eseriyle Antakya'nın medeniyetler şehri olduğunu anlatmak isteyen Akgöl, 500 binden fazla mozaik taşını ilmik ilmik işleyerek 140 günde 'Doğu'nun Kraliçesi Antakya' adlı eserini ortaya çıkardı.

Mest eden eser üzerinde; Habibi Neccar Camii, Saint Pierre Kilisesi, Antakya Köprüsü ve Asi Nehri yer alıyor.

"500 BİNDEN FAZLA MOZAİK TAŞIYLA YAPTIM"

Çalışmasını 140 günde tamamlayan sanatçı Serap Akgöl şunları söylüyor:

"Ben Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı mozaik sanatçısıyım. Mozaikcilik yaparak 35 yıldır sanatımı icra ediyorum.

Geçmişten günümüze Antakya'yı yansıttım. Doğu'nun kraliçesi Antakya, biliyorsunuz ki Roma döneminde Antakya'nın en büyük şehri ve en ihtişamlı şehriydi.

Orta Doğu'nun kraliçesi Antakya olarak tasarladım. Yanlarında bulunan iki asker ise Habibi Neccar Hazretlerine Allah inancını yaymak için gelen Hazreti İsa'nın iki havarisidir.

Orta kısımda medeniyetler şehrini simgeleyen Habibi Neccar Camii, Saint Pierre Kilisesi, Antakya köprüsü ve Asi Nehri yer alıyor. Bunları harmanlayarak medeniyetler şehrini yansıtacak bir eser yapmak istedim.

Bu çalışmanın tamamı 140 gün ve gece gündüz çalışmalarım sayesinde bitirdim. Bu çalışmamı 500 binden fazla mozaik taşıyla yaptım, bütün taşları tek tek elimde kestim"

"ŞEHRİN 9'UNCU DEFA DA AYAĞA KALKACAĞINA YÜREKTEN İNANIYORUM"

Yaptığı çalışmanın Antakya'yı anlatan bir eser olduğuna değinen Akgöl 6 Şubat depremlerine dikkat çekerek sözlerini şöyle tamamlıyor:

"Bu çalışmam insanlar tarafından çok güzel tepkiler aldı. Her gelen insan çalışmanın önünde fotoğraf çekiliyor. Antakya'yı anlatan güzel bir eser oldu çünkü çok kadim bir şehirde yaşıyoruz.

Antakya, 8 defa yıkılmış bir şehir ve her seferinde Anka kuşu misali ayağa kalkmış bir şehir. Bir sanatçı olarak bu şehrin 9'uncu defa da ayağa kalkacağına yürekten inanıyorum.

Bu sebeple de bu eseri memleketime yapmış bulunmaktayım tamamen, Antakya'yı anlatan bir eser oldu. Sayın Valimiz Mustafa Masatlı, gerçekten biz sanatçıları tekrar bir araya getirerek kültür sanat çarşısını oluşturdu.

Bizleri burada tek çatı altında topladı ve o kadar kıymetli ki Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum"