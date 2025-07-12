Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması saat kaçta? Tarihi konuşmanın detayları merak ediliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması saat kaçta? Tarihi konuşmanın detayları merak ediliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;ın açıklaması saat kaçta? Tarihi konuşmanın detayları merak ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, Siyaset, AK Parti, Kılıçdaroğlu, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Temmuz Cumartesi günü yapacağı tarihi konuşmanın detayları merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması saat kaçta, ne açıklayacak kamuoyunun gündeminde yer alıyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuşmayı duyururken 'tarihi konuşma' olarak değerlendirmişti.

Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi günü yapacağı tarihi konuşmada. Kızılcahamam'da gerçekleşmesi beklenen konuşmanın detayları gündemde yer alırken Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması saat kaçta merak ediliyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kızılcahamam'daki konuşmasının saati resmi olarak açıklanmadı. Kızılcahamam kampının açılışında gerçekleşecek tarihi konuşma kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 12 Temmuz Cumartesi sabahı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi bir konuşmaya yapacağını belirtmişti. 

Konuşmanın Kızılcahamam Kampı'nın açılışında yapılması ve bu nedenle sabah saatlerinde gerçekleşeceği öngörülüyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması saat kaçta? Tarihi konuşmanın detayları merak ediliyor - 1. Resim

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE AÇIKLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'tarihi konuşması'nda yapacağı açıklamalar merak ediliyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik konuşmanın tarihi nitelik taşıyacağını ifade ederken "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin olacağını belirtti. Gündem maddeleri arasında terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecinin de ana odak noktası olacağı tahmin ediliyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması saat kaçta? Tarihi konuşmanın detayları merak ediliyor - 2. Resim

AK PARTİ KIZILCAHAMAM KAMPI

AK Parti'nin 32. Kızılcahamam Kampı, 11-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. Parti politikalarının şekillendirilmesi açısından önemli bir kamp olan, Kızılcahamam Kampı partinin gelecek vizyonu ve son gelişmelere dair değerlendirmeler yapılacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

TMSF'de yeniden Fatih Rüştü Karakaş dönemiCHP'li Başkana Türk Dünyası itirazı: Rahatsızlık duyduğunuz için mi birlikten ayrıldınız?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz mi? 15 Temmuz Salı İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşımanın ücret durumu araştırılıyor - Haberler15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz mi? 15 Temmuz Salı İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşımanın ücret durumu araştırılıyorCumhurbaşkanı Erdoğan Cumartesi günü ne açıklayacak? Gözler Cumartesi sabahına çevrildi - HaberlerCumhurbaşkanı Erdoğan Cumartesi günü ne açıklayacak? Gözler Cumartesi sabahına çevrildiKamu işçisi toplu sözleşme zammı son dakika! 600 bin kamu işçisine yapılacak zam oranı belli oldu mu? - HaberlerKamu işçisi toplu sözleşme zammı son dakika! 600 bin kamu işçisine yapılacak zam oranı belli oldu mu?Çekya-Türkiye voleybol maçı kaç kaç bitti? Maç sonucu gündeme damga vurdu - HaberlerÇekya-Türkiye voleybol maçı kaç kaç bitti? Maç sonucu gündeme damga vurduAdli tatil ne zaman bitiyor? Mahkemelerin açılış tarihi merak ediliyor - HaberlerAdli tatil ne zaman bitiyor? Mahkemelerin açılış tarihi merak ediliyoreSIM yasaklandı mı? Kötü haber verildi - HaberlereSIM yasaklandı mı? Kötü haber verildi
Sonraki Haber Yükleniyor...