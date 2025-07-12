Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması saat kaçta? Tarihi konuşmanın detayları merak ediliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Temmuz Cumartesi günü yapacağı tarihi konuşmanın detayları merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması saat kaçta, ne açıklayacak kamuoyunun gündeminde yer alıyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuşmayı duyururken 'tarihi konuşma' olarak değerlendirmişti.

Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi günü yapacağı tarihi konuşmada. Kızılcahamam'da gerçekleşmesi beklenen konuşmanın detayları gündemde yer alırken Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması saat kaçta merak ediliyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kızılcahamam'daki konuşmasının saati resmi olarak açıklanmadı. Kızılcahamam kampının açılışında gerçekleşecek tarihi konuşma kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 12 Temmuz Cumartesi sabahı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi bir konuşmaya yapacağını belirtmişti.

Konuşmanın Kızılcahamam Kampı'nın açılışında yapılması ve bu nedenle sabah saatlerinde gerçekleşeceği öngörülüyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE AÇIKLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'tarihi konuşması'nda yapacağı açıklamalar merak ediliyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik konuşmanın tarihi nitelik taşıyacağını ifade ederken "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin olacağını belirtti. Gündem maddeleri arasında terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecinin de ana odak noktası olacağı tahmin ediliyor.

AK PARTİ KIZILCAHAMAM KAMPI

AK Parti'nin 32. Kızılcahamam Kampı, 11-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. Parti politikalarının şekillendirilmesi açısından önemli bir kamp olan, Kızılcahamam Kampı partinin gelecek vizyonu ve son gelişmelere dair değerlendirmeler yapılacağı tahmin ediliyor.